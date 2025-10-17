«Το κυπριακό πρωτάθλημα έδωσε την ευκαιρία να παραμείνω πεινασμένος…»

O Nταβίντ Λουίζ σκόραρε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της Πάφος FC ανοίγοντας τον δρόμο για τη νίκη με 4-0 επί του Εθνικού. Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στη Cablenet.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Κάποιες φορές ο θεός έχει δώρο για εσένα. Ήρθα εδώ και το Κυπριακό πρωτάθλημα μου έδωσε την ευκαιρία να παραμείνω πεινασμένος και να αγαπώ το ποδόσφαιρο.

Αγαπώ να πηγαίνω πρώτος στην προπόνηση και να φεύγω τελευταίος. Πρέπει να παραμείνω σε καλή κατάσταση. Τα νεαρά παιδιά τρέχουν πιο γρήγορα, προπονούμαι με 18χρονους. Όλοι εδώ αγαπάνε το ποδόσφαιρο».