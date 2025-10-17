«Λύθηκαν τα πόδια μας μετά το δεύτερο γκολ»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Πάφος FC, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, μετά τη νίκη επί του Εθνικού.

«Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, ξεκινήσαμε καλά το ματς, σκοράραμε αλλά στη συνέχεια κάπου το χάσαμε. Παίξαμε καλά και είχαμε τις στιγμές μας στο ματς. Στο δεύτερο μέρος, βελτιωθήκαμε και δημιουργήσαμε καλές και γρήγορες επιθέσεις. Όταν σκοράραμε το δεύτερο γκολ λύθηκαν τα πόδια μας και στη συνέχεια σκοράραμε κι άλλα γκολ και στο τέλος αξίζαμε τη νίκη».