BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δύο «επιβεβαιώσεις» και η Ανόρθωση που δεν βρίσκει τον δρόμο

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δύο «επιβεβαιώσεις» και η Ανόρθωση που δεν βρίσκει τον δρόμο

Τα δεδομένα στη Cyprus League by Stoiximan μετά από τη διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων στην 7η αγωνιστική.

Η ΑΕΚ επανήλθε στον δρόμο των επιτυχιών και με το διπλό στο Παραλίμνι επί της Ένωσης, κρατά επαφή με τα ψηλά στρώματα. Τόσο αυτή όσο και ο Απόλλωνας επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και προχώρησαν με νίκες.

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή μπορεί να δυσκολεύτηκε, όμως εν τέλει έκαμψε την αντίσταση της Ομόνοιας Αραδίππου, με τον Μάρκες να σκοράρει στα τελικά στάδια.

Αντίθετα, σε ακόμη μία στροφή του πρωταθλήματος, η Ανόρθωση δεν βρήκε τον δρόμο και μετά από εφτά αγωνιστικές, παραμένει χωρίς νίκη, αδυνατώντας να κερδίσει στην έδρα της.

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάφος FC – Εθνικός Άχνας 4-0

(17' Λουίζ, 48' Κίνα, 85' Ντράγκομιρ, 89' Άντσερον)

Ανόρθωση – Ακρίτας Χλώρακας 2-2

(12΄ Φουρτάδο, 83΄ Αμποάκι, 40΄ Ρομό, 88΄ Χατζηβασίλης)

Ένωση – ΑΕΚ 0-2

(29΄ πέν. Μιλίτσεβιτς, 49΄ Ιβάνοβιτς)

Απόλλων – Ομόνοια Αραδίππου 1-0

(80΄ Μάρκες)

 

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου

18:00 Ε.Ν.Ύψωνα – Ομόνοια

19:00 Άρης – ΑΕΛ

19:00 ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου

17:00 Εθνικός Άχνας – Ένωση

19:00 Ολυμπιακός – Απόλλων

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου

17:00 Ακρίτας – Ομόνοια Αρ.

19:00 Ανόρθωση – Άρης

19:00 ΑΕΛ – Ε.Ν. Ύψωνα

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου

19:00 ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ

19:00 Ομόνοια– Πάφος FC

 

