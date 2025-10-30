ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καθησυχαστική η Μαρσέιγ για την κατάσταση της υγείας του Ναντίρ που κατέρρευσε στο ματς με την Ανζέ

Διευκρινίζοντας πως ο παίκτης δεν είχε χάσει καν τις αισθήσεις του στο ματς με την Ανζέ όταν έπεσε στο έδαφος, η Μαρσέιγ καθησύχασε άπαντες για την κατάσταση της υγείας του Μπιλάλ Ναντίρ.

Ο Μπιλάν Ναντίρ παραμένει στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται έπειτα από το επεισόδιο που υπέστη το βράδυ της Τετάρτης και την κατάρρευσή του στο ματς της Μαρσέιγ απέναντι στην Ανζέ.

Ο ποδοσφαιριστής των Μασσαλών είχε περάσει με αλλαγή στο ματς, αλλά τον είδαν οι υπόλοιποι στο γήπεδο να πέφτει στο έδαφος και να προσπαθεί να πάρει ανάσες...

Οι γιατροί του παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ασφαλώς ο παίκτης έφυγε αμέσως για το νοσοκομείο, ωστόσο, η Μαρσέιγ με επίσημη ανακοίνωση το μεσημέρι της Πέμπτης διευκρινίζει τι συνέβη.

Όπως ανέφερε, ο Ναντίρ δεν έχασε ποτέ τις αισθήσεις του, σε αντίθεση με όσα ειπώθηκαν εκείνη τη στιγμή, ενώ, από τις πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο παίκτης, όλα έδειξαν να λειτουργούν καλά στον οργανισμό του...

 

ΔΙΕΘΝΗ

