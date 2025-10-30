Άλλες οι προτεραιότητες, όμως λείπει από την τροπαιοθήκη

Το 2024 σήκωσε το κύπελλο, ενώ το 2025 πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Έβαλε στην τροπαιοθήκη της λοιπόν τα δύο κυριότερα τρόπαια και θα ήθελε να προσθέσει δίπλα και αυτό του Super Cup. Έχει την ευκαιρία να το πράξει απόψε (19:00) στο ΓΣΠ με αντίπαλο την ΑΕΚ, την ομάδα που πέρσι τής στέρησε το νταμπλ. Θέλει λοιπόν να πάρει μία μικρή εκδίκηση, αν και την πήρε μέσω του πρωταθλήματος πριν λίγες μέρες, όταν και απέδρασε με 2-4 από τη Λάρνακα.

Όπως είναι διαμορφωμένο το αγωνιστικό πρόγραμμα της Πάφος FC, οι προτεραιότητες είναι άλλες. Όπως να προχωρήσει στην επόμενη φάση του Champions League αλλά και η διατήρηση των σκήπτρων στο πρωτάθλημα. Όμως πάντα ένα τρόπαιο έχει την αίγλη του. Άλλωστε οι ομάδες «μεγαλώνουν» με τρόπαια. Αυτό συνηθίζεται να λέγεται… Και θα προσπαθήσει να νικήσει ώστε να ντοπαριστεί και ψυχολογικά ενόψει των απαιτητικών παιχνιδιών που έχει μπροστά της.

Να σημειωθεί πως η Πάφος FC είναι η δεύτερη σερί φορά που συμμετέχει σε αγώνα Super Cup, έχοντας πέρσι ηττηθεί από τον ΑΠΟΕΛ (0-1), σε μία αναμέτρηση που έγινε στο «Αλφαμέγα».

Καμία πρόβλεψη για 11άδα

Το υλικό της Πάφου είναι πλούσιο και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Άρα λοιπόν δίνεται η ευχέρεια στον Χουάν Κάρλος Καρσέδο να δώσει, από τη μία, ανάσες σε κάποιους παίκτες και, από την άλλη, να χαρίσει λεπτά συμμετοχής σε ορισμένους άλλους που ώς τώρα δεν έχουν παίξει αρκετά. Άλλωστε προηγήθηκε ντέρμπι τη Δευτέρα, παίζει σήμερα, την Κυριακή θα υποδεχθεί την ΑΕΛ, ενώ την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσει τη Βιγιαρεάλ. Ένα βαρυφορτωμένο πρόγραμμα όπου πρέπει να υπάρξει σωστή διαχείριση. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει καμία πρόβλεψη όσον αφορά την ενδεκάδα. Το τεχνικό επιτελείο είναι μάλιστα στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες.