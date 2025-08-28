ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάφος FC: Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών της League Phase

Πάφος FC: Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών της League Phase

Η Πάφος FC μαθαίνει απόψε (19:00) τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League.

Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τις ημερομηνίες των αγώνων των 8 αγωνιστικών: 

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Ch. League 2025/26

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

ΠΑΦΟΣΠΑΦΟΣ FC

Διαβαστε ακομη