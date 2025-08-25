Με αυξημένες επιλογές στην Κύπρο ο Ερυθρός Αστέρας!

Σύμφωνα με τα όσα σημειώνουν στο Βελιγράδι, τόσο ο Μάρκο Ανταούτοβιτς, όσο και ο Νεμάνια Ράντονιτς, ταξίδεψαν για την Κύπρο και βρίσκονται στις επιλογές του Μιλόγεβιτς. Αμφότεροι ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης τις προηγούμενες ημέρες.

Όσον αφορά την αποστολή των πρωταθλητών Σερβίας, ο Μιλόγεβιτς έχει μαζί του 24 παίκτες. Εκτός είναι οι Ροντρίγκο και Κνούνιτς οι οποίοι είναι τιμωρημένοι.

Αναλυτικά η αποστολή: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Woo Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Tebo Učena, Veljko Milosavljević, Nair Tiknizjan, Mahmud Badžo, Rade Krunić, Timi Max Elšnik, Vasilije Kostov, Aleksandar Katai, Šavi Babika, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Peter Olajinka, Bruno Duarte, Sherif Endijaje, Marko Arnautović