Δικαιώνεται και τον δικαιώνουν...

Το οδοιπορικό της Πάφος FC είναι ονειρικό και βρίσκεται ένα βήμα πριν... πετάξει στ΄ αστέρια και να κολυμπήσει στα εκατομμύρια. Αρκεί την Τρίτη το βράδυ (22:00) στο «Alphamega Stadium» να υπερασπιστεί το 2-1 που πήρε στο Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα, σε ένα παιχνίδι που η παρουσία του κόσμου της στη Λεμεσό θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο αφού ήδη ανακοινώθηκε sold out.

Είναι αυτονόητο ένας προπονητής να έχει σημαντικό μερίδιο στην όποια επιτυχία, με τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο να κάνει μαεστρικά κοουτσαρίσματα σε αυτές τις πέντε αναμετρήσεις. Δικαιώνεται για τις επιλογές του, τόσο στην ενδεκάδα όσο και κατά τη διάρκεια του ματς, αλλά τον δικαιώνουν και οι παίκτες του.

Έτσι αυτό φέρνει και θετικά αποτελέσματα. Ειδικά οι Κύπριοι, Μιχαήλ και Πηλέας είναι συγκλονιστικοί, ενώ οι Λούκασεν και Γκολντάρ είναι πραγματικό τείχος. Βασικά, δεν υστερεί κανένας που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και ο κάθε ένας βάζει το λιθαράκι του.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, όλα τα βλέμματα είναι στον Τάνκοβιτς που αποχώρησε τραυματίας και ο οποίος ακολουθεί ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα. Εκτιμάται όμως πως θα είναι κανονικά παρών στο ιστορικό ραντεβού. Διαθέσιμος θα είναι και ο Κίνα που εξέτισε την τιμωρία του.