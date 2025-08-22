Ματθαίου: Η Πάφος στο κατώφλι του... διπλασιασμού!

Για τις μεγάλες στιγμές που περνάνε στην Πάφο και όχι μόνο μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Χριστόφορος Ματθαίου στον supersport104.

«Η ομάδα περνά μεγάλες στιγμές εντός και εκτός γηπέδου. Έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση να πετύχουμε το όνειρο», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Θα έρθουν δημοσιογράφοι από πολλές χώρες, ακόμη και από τη Βραζιλία, από όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για εμάς και πόσο μεγάλο θα είναι αν έρθει η πρόκριση. Έχουμε πολύ μεγάλο εμπόδιο μπροστά μας. Θα πρέπει να κάνουμε άλλο ένα τέλειο παιχνίδι».

Όσον αφορά τη διάθεση των εισιτηρίων, είπε: «Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τις 5500 χιλιάδες προπώληση. Τα πάμε πολύ καλά με την προσέλευση του κόσμου. Έχουμε περίπου 8000 εισιτήρια διαθέσιμα για τον κόσμο. Υπάρχει ενθουσιασμός στην ομάδα. Ξέρουν τι σημαίνει για την καριέρα τους. Έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο. Δουλεύουν όλοι σκληρά για να το πετύχουν».

Αναφέρθηκε και στα έσοδα της ομάδας: «Έχουμε εξασφαλίσει περίπου 10 εκατομμύρια. Αν περάσουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ θα διπλασιαστούν. Πραγματικά είναι τεράστιας σημασίας για την ομάδα μας η πρόκριση».