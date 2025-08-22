Η απάντηση της Ανόρθωσης για τον Άδωνη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης.

Σε δηλώσεις της στον ΣΠΟΡ FM 95,0 η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου, μίλησε για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, ενώ ανάμεσα σε άλλα ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα, Ζαχαρία Άδωνη. Ανάμεσα σε άλλα ανέφερε τα ακόλουθα:

Για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς: «Μας έχει λείψει η δράση. 90 λεπτά είναι αυτά που μας χωρίζουν, αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα. Είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η Ανόρθωση θα μπαίνει στο γήπεδο για τους τρεις βαθμούς».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Είναι όλοι ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι πλην του Γιόελ».

Όσον αφορά τις οικονομικές δυσκολίες, είπε: «Αυτή τη στιγμή είναι το σημαντικότερο για την Ανόρθωση η οικονομική επιβίωση. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Γίνονται καθημερινά προσπάθειες για να βρεθούν οι λύσεις».

Για το ενδεχόμενο να προκύψουν προσθαφαιρέσεις: «Τα πάντα για μας είναι ανοιχτά».

Για τον Ζαχαρία Άδωνη: «Είναι μια περίπτωση που μας ενδιαφέρει».

 

 

 

