Με Αλδάμα και αδερφούς Ερνανγκόμεθ στην Κύπρο η Ισπανία για το FIBA EuroBasket 2025

Η Εθνική Ισπανίας ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο και να ταξιδέψει στην Κύπρο για την συμμετοχή της στον γ’ όμιλο του FIBA EuroBasket 2025 που θα διεξαχθεί στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού.

O ομοσπονδιακός προπονητής Σέρχιο Σκαριόλο ανακοίνωσε την τελική αποστολή της 12μελούς αποστολής, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ, όπως οι Σάντι Αλδάμα και oi αδερφοί Ερνανγκόμεθ.

Αναλυτικά η κλήση:

• Σάντι Αλδάμα (Μέμφις Γκρίζλις)

• Ντάριο Μπριθουέλα (Μπαρτσελόνα)

• Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Παναθηναϊκός)

• Γουίλι Ερνανγκόμεθ (Μπαρτσελόνα)

• Σέρχιο Ντε Λαρέα (Βαλένθια)

• Τσάβι Λόπεθ-Αροστεγκί (Βαλένθια)

• Τζοέλ Πάρα (Μπαρτσελόνα)

• Χάιμε Πραντίγια (Βαλένθια)

• Γιόζεπ Πουέρτο (Βαλένθια)

• Μάριο Σεντ-Σουπερί (Γκονζάγκα Μπούλντογκς)

• Γιανκούμπα Σίμα (Ουνικάχα)

• Σάντι Γιούστα (Σαραγόσα)

Η αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης αναμένεται να φτάσει στην Λάρνακα την Κυριακή 24.08 στις 21:20. Η Ισπανία, θα αγωνιστεί κατά σειρά στην Κύπρο με Γεωργία (28/08, 15:00), Βοσνία και Ερζεγοβίνη (30/08, 21:30), Κύπρο (31/08, 18:15), Ιταλία (02/09, 21:30) και Ελλάδα (04/09, 21:30).

Τα εισιτήρια για όλους τους αγώνες στην Κύπρο διατίθενται μέσω της more.com, στο: https://www.more.com/en/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρες πρόγραμμα αγώνων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: eurobasket.cbf.basketball