«Έδεσε» τον Ρούμπεν Ντίας ως το 2029 η Σίτι!

Συνεχίζει για τέσσερα ακόμη χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι ο Ρούμπεν Ντίας!

Οι «πολίτες», μετά από διαπραγματεύσεις που είχαν με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του ως το 2029 με αυξημένες αποδοχές στο συμβόλαιό του και θα συμπληρώσει δέκα χρόνια παρουσίας στο Etihad!

Ο Ντίας, αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2020 από την Μπενφίκα έναντι 71,6 εκατ. ευρώ και έκτοτε, έχει καταγράψει 223 συμμετοχές, πανηγυρίζοντας μεταξύ άλλων την κατάκτηση, τεσσάρων πρωταθλημάτων Αγγλίας, ενός Champions League, ενός FA Cup, ενός Community Shield, ενός Παγκοσμίου Συλλόγων, αλλά και ενός UEFA European Super Cup.