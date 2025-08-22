Ο ΠΑΟΚ δεν παρουσίασε το καλό αγωνιστικό του πρόσωπο στην Κροατία, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τη Ριέκα.

Σε δηλώσεις του ο σκόρερ του μοναδικού γκολ της αναμέτρησης, Λούκα Μέναλο, στάθηκε στην ποιότητα που διαθέτει στο ρόστερ του ο «Δικέφαλος του Βορρά», ενώ μίλησε και για τη ρεβάνς της Τούμπας, τονίζοντας ότι εκείνος και οι συμπαίκτες του θα αντιμετωπίσουν μια... κόλαση.

«Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση από εμάς. Ο ΠΑΟΚ είναι ποιοτικός, καλός, ίσως να μην φάνηκε τόσο λόγω του τρόπου που παίξαμε, γιατί ήμασταν φανταστικοί. Νιώθεις την ποιότητά τους, σε πνίγουν με το πρέσινγκ, αλλά πιστεύω ότι τους περιορίσαμε. Θεωρώ ότι έπρεπε να πετύχουμε κι άλλο γκολ. Είμαστε μια εργατική ομάδα, ένας για όλους, όλοι για έναν, έτσι φαίνεται».

Για το γκολ του: «Ο Νίκο με βρήκε εξαιρετικά στη φάση του γκολ· χρειάστηκε λίγη παραπάνω συγκέντρωση για να εκμεταλλευτούμε και άλλες ευκαιρίες. Μπήκαμε από το πρώτο λεπτό όπως είχαμε συμφωνήσει. Στο γήπεδο νιώθεις την ποιότητά τους, είναι γρήγοροι, ευέλικτοι – Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, πραγματικά καλοί».

Για τη ρεβάνς της Τούμπας: «Αυτό ήταν μόνο το πρώτο παιχνίδι, στην Ελλάδα μας περιμένει κόλαση. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα, πρώτα στον Βαράζντιν. Ιδανική ευκαιρία να προετοιμαστούμε ακόμη καλύτερα για την Ελλάδα. Το κακό ρεκόρ των κροατικών ομάδων απέναντι στις ελληνικές; Κάθε παράδοση πρέπει κάπου να σπάσει· ελπίζουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα την σταματήσουμε».

