ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκστρατεία με αισιοδοξία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εκστρατεία με αισιοδοξία

Θέλει ιδανικό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός

Με μεγάλο στόχο την παραμονή του στην Α’ Κατηγορία, ο Ολυμπιακός ξεκινάει απόψε (20:00) το οδοιπορικό του στο νέο πρωτάθλημα, απέναντι στην ΑΕΛ στο στάδιο «Αλφαμέγα». Οι μαυροπράσινοι του Γιώργου Κωστή γνωρίζουν τις δυσκολίες του αγώνα, όμως αισιοδοξούν να φύγουν με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τη Λεμεσό, ώστε να μπουν με τον καλύτερο τρόπο στη νέα χρονιά.

Στα θετικά για τον καταρτισμό του πλάνου του Ελλαδίτη τεχνικού είναι το γεγονός ότι η πλειάδα των ποδοσφαιριστών είναι στη διάθεσή του, έτσι έχει την ευχέρεια να κάνει τις καταλληλότερες επιλογές.

Ο μοναδικός που δεν υπολογίζεται είναι ο Ρούι Μορέιρα, ο οποίος ούτως ή αλλιώς θα μείνει παροπλισμένος για αρκετό καιρό μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στα μέσα Ιουλίου λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο 21' του ΑΕΛ - Ολυμπιακός το πρώτο γκολ στο 87ο πρωτάθλημα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έχουν προϊστορία Τραμετσάνι και Κωστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1 - 0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με στιλάτη ενδυμασία στη νέα εποχή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτσι θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΛ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Αυτή είναι η πρώτη ενδεκάδα της χρονιάς στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να μπει για πέμπτη σερί χρονιά με το δεξί!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Eτοιμάζει ενταντικά τον Εθνικό για το ντεμπούτο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Aς φτιάξουμε μαζί ιστορία...»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Eίχε θετικά αλλά είχε και αρνητικά

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης παρουσιάζει στην Κύπρο την αυτοβιογραφία του «Τρωτός Άτρωτος»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Να… ξορκίσει την κακή παράδοση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Τόνι Πάρκερ αποκάλυψε πως θέλει να γίνει προπονητής στο ΝΒΑ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με Ζέλσον και χωρίς Γιάρεμτσουκ κόντρα στον Αστέρα - Μέσα ο Αγγελάκης

Ελλάδα

|

Category image

Κλήση για προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-15

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη