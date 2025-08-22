Εκστρατεία με αισιοδοξία

Με μεγάλο στόχο την παραμονή του στην Α’ Κατηγορία, ο Ολυμπιακός ξεκινάει απόψε (20:00) το οδοιπορικό του στο νέο πρωτάθλημα, απέναντι στην ΑΕΛ στο στάδιο «Αλφαμέγα». Οι μαυροπράσινοι του Γιώργου Κωστή γνωρίζουν τις δυσκολίες του αγώνα, όμως αισιοδοξούν να φύγουν με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τη Λεμεσό, ώστε να μπουν με τον καλύτερο τρόπο στη νέα χρονιά.

Στα θετικά για τον καταρτισμό του πλάνου του Ελλαδίτη τεχνικού είναι το γεγονός ότι η πλειάδα των ποδοσφαιριστών είναι στη διάθεσή του, έτσι έχει την ευχέρεια να κάνει τις καταλληλότερες επιλογές.

Ο μοναδικός που δεν υπολογίζεται είναι ο Ρούι Μορέιρα, ο οποίος ούτως ή αλλιώς θα μείνει παροπλισμένος για αρκετό καιρό μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στα μέσα Ιουλίου λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.