Με Ζέλσον και χωρίς Γιάρεμτσουκ κόντρα στον Αστέρα - Μέσα ο Αγγελάκης

Έτοιμος για το ματς με τον Asteras AKTOR ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το μεσημέρι της Παρασκευής την προετοιμασία τους για το ματς (23/8, 20:00) με τους Αρκάδες για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει στη διάθεσή του τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος πρόλαβε να μπει στην αποστολή παρά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Αντιθέτως, είναι εκτός ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με τον Βάσκο να συμπεριλαμβάνει τον νεαρό Κωνσταντίνο Αγγελάκη στην αποστολή. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι Καμπελά και Στρεφέτσα.

Η αποστολή: Αγγελάκης, Μπιανκόν, Μπότης, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.