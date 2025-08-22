Να… ξορκίσει την κακή παράδοση

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλει να σταματήσει το αρνητικό σερί.

Με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή του πορεία στο πρωτάθλημα, ο Απόλλωνας φιλοξενείται αύριο τυπικά από τον Άρη στο «Αλφαμέγα», σε μια πρεμιέρα με έντονο ενδιαφέρον. Οι γαλάζιοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την αρνητική παράδοση των τελευταίων ετών απέναντι στους πράσινους της Λεμεσού, καθώς, από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2022 κι έπειτα, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί δέκα φορές σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Απόλλωνα να μετρά μόλις μία νίκη!

Στο μεταξύ, ο Μπράντον Τόμας ανεβάζει ρυθμούς, ωστόσο δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος. Ο Ισπανός φορ, που αποκτήθηκε για να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα, αναμένεται να βρίσκεται στον πάγκο για το εναρκτήριο ματς της σεζόν. 

Στα μεταγραφικά, μετά τη βόμβα...Μάρκοβιτς, δεν υπάρχει νεότερη εξέλιξη για τον Σίμιτς, όμως παραμένει στο πλάνο της τεχνικής ηγεσίας. Σε μια ομάδα με αρκετά νέα πρόσωπα, στόχος είναι η σταδιακή ενσωμάτωση όλων και η αγωνιστική συνοχή μέσα από τον χρόνο και τη δουλειά, τόνισε ο Φανούριος Κωνσταντίνου σε πρόσφατες δηλώσεις του.

