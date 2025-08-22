ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλήση για προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-15

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κλήση για προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-15

Με τρεις προπονήσεις συνεχίζεται την ερχόμενη εβδομάδα η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας Παίδων Κ-15.

Οι προπονήσεις θα γίνουν στο Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Θεοδώρου την Δευτέρα 25, την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Αυγούστου.

Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας και ποδοσφαιριστών στις 16:00 και προπονήσεις στις 17:00.

Από τον προπονητή της Εθνικής μας Μιχάλη Ιωάννου κλήθηκαν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ: Δημήτρης Μίλας

ΑΕΛ: Ανδρέας Ζαρβός, Αντρέας Παναγιώτου, Γεώργιος Χριστοδούλου, Ιάκωβος Νικολάου, Κυριάκος Ιωάννου, Κωνσταντίνος Παναγή

Ανόρθωση: Ηλίας Ιωαννίδης

Αγία Νάπα: Ειρηναίος Κυριαζής, Μιχάλης Σιοπαχάς

ΑΠΟΕΛ: Σωκράτης Άκβο, Ιωάννης Διανέλλος, Κυριάκος Κραμβής, Κυριάκος Ττάκκας, Κωνσταντίνος Μαρκίδης, Λεόντιος Παπαλεοντίου

Απόλλων: Δημήτρης Λουκαϊδης, Πιέρος Πιερίδης

Άρης: Αντρέας Αρέστη, Γεώργιος Μακαρίου, Γιώργος Μπέρος, Σταύρος Μπαμπαλιούτας

Εθνικός Άσσιας: Ανδρέας Ζωδιάτης, Μάρκος Ψυντρίδης, Νότης Χατζηγεωργίου

Νέα Σαλαμίνα: Γιάννης Τσολάκης, Χρίστος Κυριάκου

Ολυμπιακός: Σεμπαστιάν Αγαθαγγέλου

Ομόνοια Λευκωσίας: Ανδρέας Παναγιώτης Πέτσας, Γιώργος Ερωτοκρίτου, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Ορέστης Στυλιανού.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκπληκτική Μπάγερν, έριξε εξάδα στην πρεμιέρα της Bundesliga!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιχείρηση «τα πόδια στο έδαφος»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έριξε ατάκες για τους ΑΕΛίστες, τον Κωστή και… τον Νατέλ ο Τραμετσάνι

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δυο γκολ της ΑΕΛ και το χαμένο πέναλτι του Ολυμπιακού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Πήραμε ένα πολύ καλό μάθημα – Στολίδι για το κυπριακό ποδόσφαιρο ο Πάολο»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Έστειλε μήνυμα ενόψει Ευρωμπάσκετ η Εθνική Ελλάδας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ο προπονητής βγάζει την φλόγα από μέσα μας, μας πιέζει…»

ΑΕΛ

|

Category image

Με το δεξί η ΑΕΛ, πήρε το πρώτο τρίποντο της σεζόν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρώτο παιχνίδι και πρώτο (χαμένο) πέναλτι στη χρονιά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άφησε υποσχέσεις το πρώτο ημίχρονο του νέου πρωταθλήματος!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο 21' του ΑΕΛ - Ολυμπιακός το πρώτο γκολ στο 87ο πρωτάθλημα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έχουν προϊστορία Τραμετσάνι και Κωστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με στιλάτη ενδυμασία στη νέα εποχή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτσι θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΛ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Αυτή είναι η πρώτη ενδεκάδα της χρονιάς στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη