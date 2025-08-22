Κλήση για προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-15

Με τρεις προπονήσεις συνεχίζεται την ερχόμενη εβδομάδα η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας Παίδων Κ-15.

Οι προπονήσεις θα γίνουν στο Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Θεοδώρου την Δευτέρα 25, την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Αυγούστου.

Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας και ποδοσφαιριστών στις 16:00 και προπονήσεις στις 17:00.

Από τον προπονητή της Εθνικής μας Μιχάλη Ιωάννου κλήθηκαν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ: Δημήτρης Μίλας

ΑΕΛ: Ανδρέας Ζαρβός, Αντρέας Παναγιώτου, Γεώργιος Χριστοδούλου, Ιάκωβος Νικολάου, Κυριάκος Ιωάννου, Κωνσταντίνος Παναγή

Ανόρθωση: Ηλίας Ιωαννίδης

Αγία Νάπα: Ειρηναίος Κυριαζής, Μιχάλης Σιοπαχάς

ΑΠΟΕΛ: Σωκράτης Άκβο, Ιωάννης Διανέλλος, Κυριάκος Κραμβής, Κυριάκος Ττάκκας, Κωνσταντίνος Μαρκίδης, Λεόντιος Παπαλεοντίου

Απόλλων: Δημήτρης Λουκαϊδης, Πιέρος Πιερίδης

Άρης: Αντρέας Αρέστη, Γεώργιος Μακαρίου, Γιώργος Μπέρος, Σταύρος Μπαμπαλιούτας

Εθνικός Άσσιας: Ανδρέας Ζωδιάτης, Μάρκος Ψυντρίδης, Νότης Χατζηγεωργίου

Νέα Σαλαμίνα: Γιάννης Τσολάκης, Χρίστος Κυριάκου

Ολυμπιακός: Σεμπαστιάν Αγαθαγγέλου

Ομόνοια Λευκωσίας: Ανδρέας Παναγιώτης Πέτσας, Γιώργος Ερωτοκρίτου, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Ορέστης Στυλιανού.