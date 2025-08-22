Κλήση για προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-15
Με τρεις προπονήσεις συνεχίζεται την ερχόμενη εβδομάδα η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας Παίδων Κ-15.
Οι προπονήσεις θα γίνουν στο Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Θεοδώρου την Δευτέρα 25, την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Αυγούστου.
Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας και ποδοσφαιριστών στις 16:00 και προπονήσεις στις 17:00.
Από τον προπονητή της Εθνικής μας Μιχάλη Ιωάννου κλήθηκαν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:
ΑΕΚ: Δημήτρης Μίλας
ΑΕΛ: Ανδρέας Ζαρβός, Αντρέας Παναγιώτου, Γεώργιος Χριστοδούλου, Ιάκωβος Νικολάου, Κυριάκος Ιωάννου, Κωνσταντίνος Παναγή
Ανόρθωση: Ηλίας Ιωαννίδης
Αγία Νάπα: Ειρηναίος Κυριαζής, Μιχάλης Σιοπαχάς
ΑΠΟΕΛ: Σωκράτης Άκβο, Ιωάννης Διανέλλος, Κυριάκος Κραμβής, Κυριάκος Ττάκκας, Κωνσταντίνος Μαρκίδης, Λεόντιος Παπαλεοντίου
Απόλλων: Δημήτρης Λουκαϊδης, Πιέρος Πιερίδης
Άρης: Αντρέας Αρέστη, Γεώργιος Μακαρίου, Γιώργος Μπέρος, Σταύρος Μπαμπαλιούτας
Εθνικός Άσσιας: Ανδρέας Ζωδιάτης, Μάρκος Ψυντρίδης, Νότης Χατζηγεωργίου
Νέα Σαλαμίνα: Γιάννης Τσολάκης, Χρίστος Κυριάκου
Ολυμπιακός: Σεμπαστιάν Αγαθαγγέλου
Ομόνοια Λευκωσίας: Ανδρέας Παναγιώτης Πέτσας, Γιώργος Ερωτοκρίτου, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Ορέστης Στυλιανού.