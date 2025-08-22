ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα γαλανόλευκα ο Φαμπιάνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στα γαλανόλευκα ο Φαμπιάνο

Στην Εθνική Κύπρου ο «τοίχος» της Ομόνοιας!»

Εδώ και αρκετό καιρό έγινε γνωστό ότι ο Φαμπιάνο θα αποκτήσει το δικαίωμα να αγωνίζεται στην Εθνική Κύπρου. Πλέον, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος της έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητης Απόστολος Μάντζιος αναμένεται από την αμέσως επόμενη του κλήση, να συμπεριλάβει τον 37χρονο γκολκίπερ στην αποστολή. Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει στις 6 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας την Εθνική Αυστρίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Θυμίζουμε ότι με την κυπροποίησή του Φαμπιάνο, απελευθερώνεται μια θέση ξένου στον κατάλογο Α για την Ομόνοια, ωστόσο δεν θεωρείται Κύπριος για σκοπούς ενδεκάδας.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο 21' του ΑΕΛ - Ολυμπιακός το πρώτο γκολ στο 87ο πρωτάθλημα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έχουν προϊστορία Τραμετσάνι και Κωστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1 - 0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με στιλάτη ενδυμασία στη νέα εποχή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτσι θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΛ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Αυτή είναι η πρώτη ενδεκάδα της χρονιάς στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να μπει για πέμπτη σερί χρονιά με το δεξί!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Eτοιμάζει ενταντικά τον Εθνικό για το ντεμπούτο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Aς φτιάξουμε μαζί ιστορία...»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Eίχε θετικά αλλά είχε και αρνητικά

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης παρουσιάζει στην Κύπρο την αυτοβιογραφία του «Τρωτός Άτρωτος»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Να… ξορκίσει την κακή παράδοση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Τόνι Πάρκερ αποκάλυψε πως θέλει να γίνει προπονητής στο ΝΒΑ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με Ζέλσον και χωρίς Γιάρεμτσουκ κόντρα στον Αστέρα - Μέσα ο Αγγελάκης

Ελλάδα

|

Category image

Κλήση για προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-15

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη