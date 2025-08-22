Στα γαλανόλευκα ο Φαμπιάνο

Εδώ και αρκετό καιρό έγινε γνωστό ότι ο Φαμπιάνο θα αποκτήσει το δικαίωμα να αγωνίζεται στην Εθνική Κύπρου. Πλέον, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος της έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητης Απόστολος Μάντζιος αναμένεται από την αμέσως επόμενη του κλήση, να συμπεριλάβει τον 37χρονο γκολκίπερ στην αποστολή. Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει στις 6 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας την Εθνική Αυστρίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Θυμίζουμε ότι με την κυπροποίησή του Φαμπιάνο, απελευθερώνεται μια θέση ξένου στον κατάλογο Α για την Ομόνοια, ωστόσο δεν θεωρείται Κύπριος για σκοπούς ενδεκάδας.