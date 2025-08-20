Τι 'ναι αυτά που κάνεις, πας να μας τρελάνεις!

Σε κάθε ευκαιρία η Πάφος FC αποδεικνύει ότι δεν έχει ταβάνι, ότι μπορεί κάθε στόχο που βάζει να τον υλοποιεί. Πλέον βρίσκεται μόλις ένα βήμα πριν από την μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της, μπαίνοντας στη League Phase του Champions League.

Και η παφιακή ομάδα το πετυχαίνει με τον καλύτερο τρόπο.

Το χθεσινό νικηφόρο πέρασμά της από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι (1-2) ήταν το τρίτο σερί διπλό στην πορεία της στα προκριματικά.

Στον δεύτερο προκριματικό γύρο είχε πάρει το διπλό, επίσης στη Σερβία, επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-1), στη ρεβάνς του 1-1 στην Κύπρο, ενώ στον τρίτο γύρο είχε κερδίσει 1-0 την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία σφραγίζοντας την πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι στο στάδιο «Αλφαμέγα» με νέα νίκη 2-0.

Συνολικά, λοιπόν, μετράει μέχρις στιγμής τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία και στη ρεβάνς με τον Ερυθρό Αστέρα, της αρκεί μία ισοπαλία για να ζήσει εκ νέου ιστορικές στιγμές.