Ολυμπιακός: Μένουν οι ανακοινώσεις για την ανανέωση του Μεντιλίμπαρ

Μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, ο Μαρινάκης συναντήθηκε με τον Μεντιλίμπαρ και τον μάνατζέρ του, με θέμα την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Στο πρόσωπο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός βρήκε τον προπονητή που του ταιριάζει απόλυτα. Ο 63χρονος τεχνικός έπιασε λιμάνι τον Φεβρουάριο του 2023 και έκτοτε έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει κάθε στόχο των «ερυθρόλευκων», με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League. Ακολούθησε κι ένα νταμπλ στην Ελλάδα και γενικά έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων στον σύλλογο του Πειραιά, ενώ και ο ίδιος νιώθει πολύ καλά, ζώντας τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του.

Γι’ αυτό και οι συζητήσεις περί ανανέωσης της συνεργασίας του Βάσκου με τον Ολυμπιακό είχαν τυπικό χαρακτήρα. Ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε προ ημερών ότι θέλει να μείνει στην ομάδα, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι γνωστό ότι τον εμπιστεύεται. Οπότε, έμενε ένα τυπικό ραντεβού των δύο ανδρών, που έγινε αμέσως μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης, μιας και ήταν στην Ελλάδα και ο μάνατζερ του έμπειρου προπονητή, Ινιάκι Ιμπάνιεθ.

Πληροφορίες για τα όσα ειπώθηκαν σε αυτή τη συνάντηση δεν έγιναν γνωστές, αλλά όλοι βγήκαν ευχαριστημένοι και πλέον απομένουν τα τυπικά για να οριστικοποιηθεί η παραμονή του Μεντιλίμπαρ για έναν ακόμη χρόνο στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Διαβαστε ακομη