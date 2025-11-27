BINTEO: Φοβερή γκολάρα από τον Καρέτσα

Ένα εκπληκτικό γκολ, δείγμα της τεράστιας ποιότητάς του, σκόραρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για να στείλει την Γκενκ με αέρα δύο τερμάτων (2-0) στο ημίχρονο απέναντι στη Βασιλεία.

Ο Έλληνας εξτρέμ πήγε στο ένας εναντίον ενός, έκλεισε προς τα μέσα και σχεδόν από τη δεξιά συμβολή της περιοχής, έπιασε απίθανο πλασέ για να στείλει την μπάλα να… αναπαυτεί στο δεξί «Γ» της αντίπαλης εστίας.

Αυτό είναι το πρώτο φετινό γκολ του Καρέτσα με τη φανέλα της Γκενκ, με τον 18χρονο να έχει ήδη 7 ασίστ σε πρωτάθλημα και Europa League! Όπως φυσικά και το παρθενικό του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση…

Konstantinos Karetsas 45' +2



Europa League | 🇪🇺 Genk 2-0 Baselpic.twitter.com/ewD5TLGJw7 — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 27, 2025

Πηγή: sport-fm.gr