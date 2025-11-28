Γκολ-όνειρο ο Καρέτσας, η Λιόν διέσυρε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ - Τα δεδομένα στο Europa League
Πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις...
Το απίθανο γκολ του Καρέτσα στη νίκη της Γκενκ με 2-1 επί της Βασιλείας, το εμφατικό 6-0 της Λιόν στην Μπάτσκα Τόπολα επί της τυπικά γηπεδούχου, Μακάμπι Τελ Αβίβ και οι άνετες νίκες των Μπολόνια (4-1 τη Σάλτσμπουργκ), Νότιγχαμ (3-0 τη Μάλμε) και Στουτγκάρδης στην Ολλανδία με 4-0 επί των Γκόου Αχέντ Ινγκλς, ξεχώρισαν από το δεύτερο «πιάτο» της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Ο νεαρός διεθνής με την Εθνική ομάδα, Κωνσταντίνος Καρέτσας (έπαιξε σε όλο το 90λεπτο), πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της βραδιάς, χάρις στο οποίο η Γκενκ πήρε το «τρίποντο» επί της Βασιλείας και ταυτόχρονα αύξησε τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Η Λιόν ήταν ασταμάτητη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη διέλυσε με 6-0 και με 12 βαθμούς μετά από 5 ματς φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία των Μίντιλαντ και Άστον Βίλα.
Στην οκτάδα μπήκε και η Μπέτις, μετά το 2-1 επί της Ουτρέχτης, αλλά και η Μπράγκα με το 1-1 στη Σκωτία κόντρα στη Ρέιντζερς, ενώ σημαντικές νίκες στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στους «16» πέτυχαν και οι Νότιγχαμ, Στουτγκάρδη με 3-0 επί της Μάλμε και 4-0 επί των Γκόου Αχέντ Ινγκλς. Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Ρόμα - Μίντιλαντ 2-1
(7' Αϊνάουι, 83' Ελ Σαράουϊ - 87' Παουλίνιο)
Πόρτο - Νις 3-0
(1',36' Βέιγκα, 61' πέν. Σάμου)
Φέγενορντ - Σέλτικ 1-3
(11' Ουέντα - 31' Γιανγκ Χίουν-Γιουν, 43' Χατάτε, 82΄ΜακΓκρέγκορ)
Λιλ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0
(21' Αντράντε, 36' Μουκάου, 69' Ιγκαμάνε, 86' Αντρέ)
Άστον Βίλα - Γιουνγκ Μπόις 2-1
(27',42' Μάλεν - 90' Μοντέιρο)
Φενερμπαχτσέ - Φερεντσβάρος 1-1
(69' Ταλίσκα - 66' Βάργκα)
ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1
(64' Ιβάνουσετς - 89' Κόρνβιγκ)
Βικτόρια Πλζεν - Φράιμπουργκ 0-0
Λουντογκόρετς - Θέλτα 3-2
(11'πέν, 49', 62'πέν. Στάνιτς - 70' Ντουράν, 90'+6 Ελ Αμπντελαουϊ)
Ρέιντζερς - Μπράγκα 1-1
(45'+3 πέν. Ταβέρνιερ - 69' Μαρτίνες)
Μπέτις - Ουτρέχτη 2-1
(42' Ερνάντες, 50' Εζαλζουλί - 55' Ροντρίγκες)
Ερυθρός Αστέρας - Στεάουα Βουκ. 1-0
(50' Μπρούνο Ντουάρτε)
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Λιόν 0-6
(4' Βινίσιους, 25',51',54' Τολισό, 35'πεν. Νιακατέ, 62' Καραμπέκ)
Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάλμε 3-0
(27' Γέιτς, 44' Καλιμουεντό, 59' Μιλένκοβιτς)
Μπολόνια - Σάλτσμπουργκ 4-1
(26' Όντγκααρντ, 51' Νταλίνγκα, 53' Μπερναρντέσκι, 86' Ορσολίνι - 33' Βέρτεσεν)
Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1
(18' Σφιντέρσκι, 74' Καλάμπρια - 34' Κιτεϊσβίλι)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στουτγκάρδη 0-4
(20',35' Λέβελινγκ, 59' Ελ Κανούς, 90'+3 Μπουανάνι)
Γκενκ - Βασιλεία 2-1
(14' Χίεον-Γκίου, 45'+2 Καρέτσας - 57' Οτέλε)