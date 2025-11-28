Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία και ξανά στο... κόλπο

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η ΑΕΚ πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη με σκορ 1-0 επί της Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, βάζοντας υποθήκη πρόκρισης για τα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης.

Το «χρυσό» γκολ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που για πρώτη φορά στην ιστορία της κέρδισε στην Ιταλία, σημείωσε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 35ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του – ίσως κορυφαίου αν και δεν υστέρησε κάποιος – Σταύρου Πήλιου. Διπλή ατυχία για τον Ζίνι που είχε δοκάρι και τραυματίστηκε, μόνο από στατικές φάσεις απείλησαν οι «βιόλα» που είχαν δυο ακυρωθέντα γκολ μέσω VAR και δοκάρι με τον Έντιν Τζέκο.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε αρκετά θαρραλέα το παιχνίδι. Το παράδοξο είναι πως έπαιζε κυρίως από τα αριστερά, με τον Σταύρο Πήλιο να έχει τέσσερις τελικές προσπάθειες (3’, 5’, 11’, 16’) στα πρώτα λεπτά. Χωρίς, πάντως, να χρειαστεί σε κάποια να επέμβει ο Νταβίντ ντε Χέα. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι «βιόλα» πήραν τα ηνία και απείλησαν, κυρίως, από την πλευρά του Λάζαρου Ρότα.

Ο 28χρονος διεθνής μπακ, που πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιό του ως το καλοκαίρι του 2030, βρέθηκε δις εκτεθειμένος. Στο 14’ ο Θωμάς Στρακόσια βγήκε γρήγορα προλαβαίνοντας το τετ α τετ με τον Τζέκο ενώ τρία λεπτά μετά ο τερματοφύλακας της Ένωσης έδιωξε σε κόρνερ την κεφαλιά του Βόσνιου, μετά τη σέντρα του Φαμπιάνο Παρίζι. Από την εκτέλεση της στημένης φάσης, οι γηπεδούχοι πίστεψαν πως άνοιξαν το σκορ.

Ο Στρακόσια απέκρουσε ενστικτωδώς την κοντινή κεφαλιά του Τσερ Ντουρ, ο Λούκα Ρανιέρι πρόλαβε την αντίδραση του Ρότα κι έστρωσε την μπάλα στον Άλμπερτ Γκούντμουντσον που την έσπρωξε στα δίχτυα. Ο Ιταλός στόπερ, όμως, έπειτα από παρέμβαση του VAR, φάνηκε πως ήταν εκτεθειμένος και το γκολ ακυρώθηκε. Κι αφού ο ρυθμός έπεσε, η ΑΕΚ έκανε το ξέσπασμά της, βρίσκοντας γκολ και δύο σημαντικές φάσεις.

Σε σέντρα του Ορμπελίν Πινέδα από τα αριστερά, ο Πήλιος που είχε προωθηθεί έβαλε όσο χρειαζόταν το κεφάλι του για να φτάσει η μπάλα στον Γκατσίνοβιτς, με τον Σέρβο να πλασάρει από κοντά για το 0-1. Μέσα στην… αναμπουμπούλα, ο Λούκα Γιόβιτς δεν μπόρεσε με δύσκολη εναέρια προβολή να βρει την μπάλα όπως έπρεπε μετά τη σέντρα του Πήλιου ενώ στο 39’, Πινέδα και Ρότα συνεργάστηκαν, αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε από ιταλικά πόδια πριν μπει στη φάση ο Φελίπε Ρέλβας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι «βιόλα» μπήκαν πιο πιεστικά στο δεύτερο μέρος. Η ΑΕΚ αμυνόταν καλά σε ροή αγώνα, αλλά οι στατικές φάσεις ήταν ένα ζήτημα. Στο 58’, μάλιστα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «σώθηκε» και πάλι από το VAR, με το γκολ του Ρανιέρι να ακυρώνεται επειδή η μπάλα κόντραρε σε συμπαίκτη του κι όχι στον Άρολντ Μουκουντί, μετά το σουτ του Παρίζι. Με το χρόνο να περνάει, ο Πάολο Βανόλι έριξε στο ματς (και) τον Μόιζ Κεν.

Ο Νίκολιτς «απάντησε» με τους Πέτρο Μάνταλο και Ζίνι και, μάλιστα, ο Αγκολέζος φορ έφτασε δις (73’, 74’) μια ανάσα από το δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ σε διάστημα μερικών δευτερολέπτων. Αρχικά με δυνατό σουτ, με την μπάλα να βρίσκει τη ρίζα της δεξιάς δοκού της εστίας του Ντε Χέα και να γυρίζει παράλληλα, χωρίς να περνάει την τελική γραμμή. Κι εν συνεχεία με τη σέντρα-σουτ που πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

Η Φιορεντίνα ισοφάρισε τα… δοκάρια στο 76’. Από εκτέλεση κόρνερ του Χανς Νικολούσι, ο Τζέκο πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Στρακόσια. Στην αντεπίθεση, ο Γιόβιτς με πανέξυπνη μακρινή λόμπα ανάγκασε τον Ντε Χέα με βήματα πίσω και εκτίναξη, να διώξει σε κόρνερ, με το ματς να έχει πολύ γρήγορο ρυθμό.

Το σουτ του Ρολάντο Μαντράγκορα στο 84’ πέρασε ψηλά, αυτό του εξαιρετικού Πήλιου στις καθυστερήσεις επίσης δε βρήκε στόχο, με την Ένωση να κρατάει το 0-1 και το υπερπολύτιμο «τρίποντο» αλλά να χάνει με νέο τραυματισμό τον Ζίνι (κόλλησε το αριστερό πόδι στο χόρτο και γύρισε το γόνατο). Η ΑΕΚ έφτασε τους 7 βαθμούς (με 9-4 τέρματα), ανέβηκε στη 10η θέση και την επόμενη αγωνιστική θα πάει στην Τουρκία για το παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ (11/12, 19:45).

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (79’ Βίτι), Φορτίνι (79’ Φατσίνι), Παρίζι (63’ Κουάντιο), Μαντράγκορα, Νικολούσι (79’ Φατζιόλι), Ντουρ (63’ Κεν), Γκούντμουντσον, Τζέκο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολτιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς (81’ Γκρούγιτς), Πινέδα, Περέιρα (66’ Μάνταλος), Μάριν, Κοϊτά (66’ Ζίνι/90’ Πενράις), Γιόβιτς.