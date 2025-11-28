ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Conference League: Ψηλά η ΑΕΚ, σε προνομιούχα θέση και η Ομόνοια!

Σε θέσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση βρίσκονται και οι δυο κυπριακές ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ, που παραμένει αήττητη, όντας μάλιστα η μοναδική από τις 108 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που δεν δέχθηκε ακόμη γκολ (διαβάστε ΕΔΩ), μετά το 0-0 με τη Ριέκα στην Κροατία έφθασε τους οκτώ βαθμούς και παραμένει εντός πρώτης οκτάδας που προκρίνεται απευθείας στους "16" της διοργάνωσης.

Η Ομόνοια, μετά τη νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου στο ΓΣΠ με 2-0 με πέντε βαθμούς βρίσκεται πλέον σε προνομιούχα θέση, δηλαδή που στέλνει στη φάση των "32" . Συγκεκριμένα, οι πράσινοι είναι στη 21η θέση.

Απομένουν πλέον δυο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της κύριας φάσης των ομίλων της διοργάνωσης. Στις 11 Δεκεμβρίου οι δυο κυπριακές ομάδες θα παίξουν εκτός έδρας και συγκεκριμένα η ΑΕΚ με τη Χάκεν και η Ομόνοια με τη Ραπίντ Βιέννης, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα αγωνιστούν στην Κύπρο, οι κιτρινοπράσινοι απέναντι σε Σκέντια και οι πράσινοι κόντρα στη Ρακόβ.

Δείτε ΕΔΩ τη βαθμολογία.

Η συνέχεια

5η αγωνιστική (Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου)

19:45 Χάκεν – ΑΕΚ

22:00 Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια

6η αγωνιστική (Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου)

22:00 Ομόνοια – Ρακόβ

22:00 ΑΕΚ – Σκέντια