Mόνο η ΑΕΚ ανάμεσα σε 108 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Για τέταρτο παιχνίδι στη League Phase του Conference League η ΑΕΚ έμεινε αήττητη, χωρίς και πάλι να δεχθεί τέρμα, μένοντας στο 0-0 με τη Ριέκα.

Η ομάδα της Λάρνακας είναι η μοναδική ανάμεσα στις 108 ομάδες που συμμετέχουν στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που δεν χρειάστηκε να μαζέψει τη μπάλα από τα δίχτυά της.

Θυμίζουμε ότι είχε κερδίσει εντός με 4-0 την Αζ Αλκμαάρ, εκτός την Κρίσταλ Πάλας με 1-0 και έφερε δυο ισοπαλίες 0-0 με Αμπερτίν και Ριέκα.