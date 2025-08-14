ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάνω από 50.000 στο Μαρακανά με Πάφο!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Στον σερβικό τύπο κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στη παρουσία του κόσμου ενόψει του πρώτου αγώνα με τη Πάφο για τα πλέι οφ του Champions League.

Το mozzartsport.com παραλληλίζει τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Κύπρο και δη στο «Άλφαμέγα» με την ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργήσουν οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι.

Αυτό που γράφουν είναι πως στο εντός έδρας ματς με την Λεχ Πόζναν στοι γήπεδο έδωσαν το «παρών» 45.000 Σέρβοι οπαδοί, ωστόσο αυτός ο αριθμός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος στο παιχνίδι με τους πρωταθλητές μας.

«Το καυτό Βελιγράδι πρέπει να "πνίξει" τη Πάφο», γράφουν χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως ο κόσμος του Ερυθρού Αστέρα αναμένεται να ξεπεράσει τις 50.000.

Πάντως, η ομάδα του Καρσέδο έδειξε στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν πολύ πιο δυνατή από πέρυσι. Πλέον η Πάφος, πέραν από την ποιότητα, έχει και την νοοτροπία να ξεπερνά τέτοιου είδους εμπόδια. Ελπίζουμε να το δείξει άλλη μία φορά παίρνοντας ένα καλό αποτέλεσμα στο Βελιγράδι. Επίσης ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς γνωρίζει την ποιότητα των πρωταθλητών Κύπρου και φρόντισε ευθύς αμέσως να κατεβάσει τους τόνους τόσο εντός των αποδυτηρίων της ομάδας του, όσο και στις τάξεις του κόσμου.

 

 

Διαβαστε ακομη