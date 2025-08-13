ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προτίμησε να χάσει 2 εκ. ευρώ για να παίξει με Πάφο!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Προτίμησε να χάσει 2 εκ. ευρώ για να παίξει με Πάφο!

Ο λόγος για τον κεντρικό επιθετικό του Ερυθρού Αστέρα, Cherif Ndiaye - Ο 29χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός έχει σκοράρει 2 γκολ και έχει δώσει μία ασίστ σε 3 ευρωπαϊκές εμφανίσεις φέτος.

Παίζει με Πάφο και μετά φεύγει!

Σύμφωνα με το mozzartsport, o Cherif Ndiaye θα αποχωρήσει ΜΕΤΑ τα παιχνίδια της ομάδας του Μιλόγεβιτς με την Πάφο.

Οι Σέρβοι ήρθαν σε συμφωνία με την Al Jazeera FC για την μεταγραφή του Σενεγαλέζου η οποία θα κοστίσει 8 εκ. ευρώ στους Άραβες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η εν λόγω ομάδα πρόσφερε 10 εκ. ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα με δεδομένο ότι θα πάρει άμεσα τον παίκτη. Αυτό δεν ήθελε με τίποτα να συμβεί ο Μιλόγεβιτς προκειμένου να τον έχει διαθέσιμο για τα ματς με την Πάφο. Γι αυτό και το ποσό έπεσε στα 8 εκ. ευρώ!

Ο Ndiaye αναμένεται να αγωνιστεί στα παιχνίδια με την Πάφο για τελευταία φορά με την κόκκινη φανέλα για να βοηθήσει την ομάδα να προκριθεί στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο ποδοσφαιριστής αγοράστηκε από τους Σέρβους έναντι 4 εκ. ευρώ (ήταν στην Adana Demir της Τουρκίας) το 2023 και σκόραρε 39 γκολ σε 86 ματς.

 

 

 

 

