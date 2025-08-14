Απόλυτος... θαυμασμός (η πέμπτη κυπριακή ομάδα!)

Η Πάφος FC συνεχίζει να υποχρεώνει άπαντες να υποκλίνονται στα κατορθώματά της. Η νέα χρυσή σελίδα για την παφιακή ομάδα γράφτηκε το βράδυ της Τρίτης (12/08) με την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League. Το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία ότι είναι ικανή για οτιδήποτε οι άλλοι θεωρούν ως αδύνατον. Κι αυτό διότι όχι μόνο πετυχαίνει να καταγράφει τη μία επιτυχία μετά την άλλη, αλλά το κάνει να μοιάζει και πανεύκολο. Με αποτέλεσμα, βήμα-βήμα να ανεβαίνει κι άλλο στη συνείδηση του κόσμου – πλέον και σε διεθνή επίπεδο – ως μια ανερχόμενη δύναμη, ικανή για τα πάντα.

Έγινε η πέμπτη από την Κύπρο

Με την πρόκρισή της η Πάφος FC έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που θα αγωνιστεί στα πλέι οφ του Champions League, μετά την Ανόρθωση, τον ΑΠΟΕΛ, την ΑΕΛ και την Ομόνοια. Η παρθενική παρουσία κυπριακής ομάδας σε αυτή τη φάση ήταν το 2008 με την Ανόρθωση να πετυχαίνει και την είσοδό της στους χρυσοφόρους ομίλους. Τον επόμενο χρόνο το κατάφερε και ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος συνολικά έφθασε συνολικά έπαιξε οκτώ φορές στα πλέι οφ της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης (σ.σ. τις μισές πέτυχε τον στόχο της εισόδους στους ομίλους). Έπειτα, η ΑΕΛ το 2012 και η Ομόνοια το 2020 έφθασαν ένα βήμα πριν από τους ομίλους.

Επόμενος ο Ερυθρός Αστέρας

Πλέον, στην Πάφο FC απομένει άλλο ένα βήμα για την εκπλήρωση ακόμη ενός μεγάλου ονείρου. Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, την εντυπωσιακή πρώτη ευρωπαϊκή πορεία που έφθασε μέχρις τους «16» του Conference League, την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την παρουσία στα πλέι οφ του Champions League, στην παφιακή ομάδα θέλουν να εισέλθουν και στους ομίλους της διοργάνωσης. Αντίπαλός τους για να το πετύχουν αυτό θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος μετά τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς ΦΚ την οποία απέκλεισε με δύο νίκες (0-1, 5-1), άφησε εκτός και την πολωνική Λεζ Πόζναν (1-3, 1-1). Προπονητής της ομάδας του Βελιγραδίου είναι ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς, γνωστός μας από το πέρασμά του στο κυπριακό ποδόσφαιρο από τους πάγκους Ομόνοιας, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα.

Σημείωση για τους σκόρερ

Τη δεύτερη νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου σφράγισαν με τέρματά τους οι Όρσιτς και Κορέια. Για τον πρώτο ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ με τη φανέλα της Πάφος FC. Φυσικά, για τον Κροάτη ήταν συνολικά το 36ο στην πλούσια καριέρα του, καθώς μετρούσε και τρία με την Ούλσαν και άλλα 33 με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Όσον αφορά τον Κορέια, ο Πορτογάλος πέτυχε το τρίτο του ευρωπαϊκό τέρμα, καθώς είχε άλλα δύο από την περσινή πορεία της Πάφος FC.