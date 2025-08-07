Ματθαίου: «Δεν τέλειωσε τίποτα, όλοι δίπλα στην ομάδα για την πρόκριση»

Ο Χριστόφορος Ματθαίου, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Πάφος FC, μίλησε στον SuperSport FM 104 και στην εκπομπή «Δώδεκα στα ΣΠΟΡ» για την ευρωπαϊκή μάχη της ομάδας, την κατάσταση στο ρόστερ, αλλά και τη στήριξη του κόσμου.

Για τη διαβούλευση με τον ΚΟΑ για το «Στέλιος Κυριακίδης»: «Δυστυχώς ακόμη δεν έχω ενημέρωση θα μπορούμε να το συζητήσουμε σε μεταγενέστερη επικοινωνία για να σας μεταφέρω όσα λέχθηκαν, αφού ακόμη δεν έχω κάποια ενημέρωση».

Για τη νίκη επί της Ντινάμο Κιέβου: «Το πιο σημαντικό, είναι πως σε καμία περίπτωση δεν τέλειωσε κάτι και η υπόθεση πρόκριση παραμένει 50-50 διότι αντιμετωπίζουμε μια ομάδα πιο έμπειρη και από εκεί που ήμασταν στο 30-70 και στο 40-60, βρεθήκαμε στο 50-50 και η υπόθεση πρόκριση θα κριθεί στο “Άλφαμεγα” και όλοι πρέπει να είμαστε στο πλευρό της ομάδας. Και για να καταφέρουμε να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε, πρέπει όλος ο κόσμος να είναι στο πλευρό των παικτών που κατάφεραν να φέρουν σε σημείο την πρόκριση να κρίνεται την ερχόμενη Τρίτη, με το ιστορικό γκολ του Άντερσον για τη σημασία και την ομορφιά του».

Για τον κόσμο: «Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, ποτέ δεν το κρύψαμε όσον αφορά στα ταξίδια που κάνει ο κόσμος για να έρθει από την Πάφο στο Κολόσσι, για αυτό και παρέχουμε διευκολύνσεις με μέσα μεταφοράς και μείωση στις τιμές των εισιτηρίων, αλλά η περηφάνια και όσα πετυχαίνει η ομάδα, είναι αρκετά για να πείσει τον κόσμο να πάει στη Λεμεσό και να βρεθεί στο πλάι της ομάδας. Αξίζει σε αυτήν την ομάδα και σε αυτούς τους παίκτες να έρθει ο κόσμος από την Πάφο. Σε λιγότερο από μία μέρα ξεπεράσαμε τους 1.500 οπαδούς και η προπώληση πάει πολύ καλά».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα και τον Νταβίντ Λουίς: «Ο Μπασουαμινά πριν από τον αγώνα στο Λούμπλιν δεν ήταν στο εκατό τοις εκατό και προφυλάχθηκε και ελπίζουμε να είναι έτοιμος την Τρίτη. Πρέπει να δούμε και την περίπτωση του Νεόφυτου Μιχαήλ, γνωρίζετε για το πρόβλημά του και το κτύπημα που δέχθηκε. Έδειξε για ακόμη μια φορά τι είδους ποδοσφαιριστής είναι, σε θέμα ποιότητας και χαρακτήρα. Είναι το μεγάλο ερώτημα που θα χρειαστεί να απαντηθεί και αν δεν προκύψει κάτι μέχρι την Τρίτη, όλοι οι παίκτες θα είναι ετοιμοπόλεμοι. Ο Νταβίντ Λουίς δεν έχει δικαίωμα τώρα να αγωνιστεί αφού δεν μπορεί να δηλωθεί στη λίστα και θα δούμε από το επόμενο ευρωπαϊκό ματς. Είχε μείνει στην Κύπρο για να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα και σήμερα θα είναι με την υπόλοιπη ομάδα στην προπόνηση και σιγά σιγά θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς».