Ο Λομάκιν… μετά την Πάφο βάζει πλώρη για τη Σερβία!

Στροφή προς το σερβικό ποδόσφαιρο φαίνεται να κάνει ο Ρώσος επιχειρηματίας Σεργκέι Λομάκιν, σύμφωνα με αποκαλύψεις του ίδιου του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς!

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον σταθμό TV Prva, ο Βούτσιτς αποκάλυψε πως ο συνιδιοκτήτης της Πάφος FC – που εντυπωσίασε στην Ευρώπη με το διπλό επί της Ντιναμό Κιέβου – σκοπεύει να επενδύσει στη FK Loznica, ομάδα της Β’ Κατηγορίας της Σερβίας!

«Παρότι οι νόμοι μας δεν επιτρέπουν ακόμη ιδιωτικά σωματεία και οι ομάδες θεωρούνται ενώσεις πολιτών, ο Λομάκιν μου είπε πως είναι διατεθειμένος να εμπλακεί στο σερβικό ποδόσφαιρο ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες. Θέλει να αναλάβει τη Λοζνίτσα με στόχο την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία και σε 2-3 χρόνια την έξοδο στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της χώρας.»