ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέσπασε και επέστρεψε στις νίκες με... θόρυβο η Πάφος FC

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ για το σύνολο του Σα Πίντο, άργησε να βρει το γκολ η ομάδα της πρωτεύουσας

Έψαχνε ένα ξέσπασμα και το βρήκε!

Η Πάφος επικράτησε 4-2 της Ομόνοιας 29Μ στο «Στέλιος Κυριακίδης» για την 9η αγωνιστική και έβαλε τέλος στο κακό σερί που μετρούσε τρεις ισοπαλίες. Οι γαλάζιοι μετά από αυτό το αποτέλεσμα έχουν 16 βαθμούς (-4 από την κορυφή), ενώ οι πράσινοι έμειναν στους 11. Το παιχνίδι εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την παφιακή ομάδα καθώς έβαλε τις βάσεις για το τρίποντο από το πρώτο ημίχρονο και δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στην αντίστοιχη της πρωτεύουσας για... κέρδος.

Οι Νόρο, Λελέ και Άντερσον σημείωσαν τα πρώτα τρία γκολ στο ημίχρονο και με την έναρξη του δευτέρου, ο Ντράγκομιρ σημείωσε το τέταρτο. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 4-1 και 4-2, χωρίς να βάλουν ιδιαίτερη πίεση στους γηπεδούχους.

Όσον αφορά στη συνέχεια (10η αγωνιστική), η Πάφος θα αναμετρηθεί με την Ομόνοια Αρ. (21/11) και η Ομόνοια 29Μ θα φιλοξενηθεί από τον Απόλλωνα (22/11). 

Το live του αγώνα...

90'+3 Τέλος του αγώνα.

87' ΓΚΟΛ για την Ομόνοια 29Μ! Ο Άμπρι μετά από αντεπίθεση ευστόχησε για το 4-2.

71' Σουτ-βολίδα από τον Μαμάντοφ, στην εξωτερική των διχτών η μπάλα.

54' ΓΚΟΛ για την Ομόνοια 29Μ! Ο Τσίρνγκοϊ με εκπληκτικό μακρινό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και μείωσε.

47' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Ντράγκομιρ με πλασέ έπειτα από αμυντική αδράνεια, διαμορφώνει το 4-0.

46' Σέντρα στο δεύτερο μέρος. 

45'+2 Τέλος πρώτου μέρους.

45' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Άντερσον με το πλασέ νίκησε τον Ουζόχο και σκόραρε το τρίτο γκολ. 

34' Τεράστια απόκρουση του Ουζόχο σε μακρινό σουτ του Λελέ.

27' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Λελέ μετά από αντεπίθεση και λάθος συνδυασμό των φιλοξενουμένων διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του.

24' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Νόρο με κεφαλιά από κοντινή απόταση μετά από εκτέλεση κόρνερ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

20' Χωρίς φάσεις στα πρώτα λεπτά, καλός ο ρυθμός ωστόσο παρατηρούνται αρκετές διακοπές λόγω φάουλ.

1' Σέντρα στο Παφιακό!

ΠΑΦΟΣ: Μαγιέσκι, Ζαγκέ, Μαέ (59′ Μπρίτο), Νόρο, Ιωάννου Ν., Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Σέμα (59′ Μαμάντοφ), Κορέια (72′ Μπρούνο), Άντερσον (66′ Γκούγκα), Λελέ (59′ Πατράο).

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ: Ουζόχο, Παντελή, Χάντακιας, Σένιτς, Καϊάφας, Παττίχης (80′ Τσουκαλάς), Τσίρνγκοϊ (70′ Μοράις), Αντωνίου (63΄Φερνάντες), Νγακάλι (63′ Σωτηρίου), Ντος Σάντος (70′ Αριστοτέλους), Άμπρι.

ΣΚΟΡΕΡ: 24' Νόρο, 27' Λελέ, 45' Άντερσον, 47' Ντράγκομιρ / 54' Τσίρνγκοϊ, 87' Αμπρί

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 33' Μαέ / 32' Αμπρί

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FCΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν ξέχασε τις διοικήσεις ο Ιβάν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Ισοφάρισε επίδοση 25ετίας, αλλά… έχασε το ρεκόρ

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ολόκληρη η εορταστική φιέστα για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Εβδομάδα καθοριστικών αναμετρήσεων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

BINTEO: Ο Ιβάν θαυμάζει από τα επίσημα τους ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διπλό με φοβερό Φερμίν στο Μετροπολιτάνο για την Μπάρτσα!

La Liga

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (9/11)

TV

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η αγωνιστική των πρωτευουσιάνων και το «επιτέλους» για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ισόπαλο το ντέρμπι στο Φάληρο με... νικητή τον Παναθηναϊκό

Super League

|

Category image

BINTEO: Η κορύφωση των 100χρόνων – Η ανάκρουση του ύμνου του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Η τρίχα κάγκελο - Βραβεύτηκαν οι κορυφαίες προσωπικότητες του ΑΠΟΕΛ για τα 100χρονα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Λύγισαν και τα τσιμέντα, η απόλυτη αποθέωση για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς! - Τι δηλωσε συγκινημένος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το εντυπωσιακό drone show για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Νόρις θριάμβευσε στη Βραζιλία και η Mercedes πήρε τον τίτλο κατασκευαστών

AUTO MOTO

|

Category image

Φωτίου: «Το μοναδικό μου κίνητρο ήταν να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη