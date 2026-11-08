Ξέσπασε και επέστρεψε στις νίκες με... θόρυβο η Πάφος FC

Έψαχνε ένα ξέσπασμα και το βρήκε!

Η Πάφος επικράτησε 4-2 της Ομόνοιας 29Μ στο «Στέλιος Κυριακίδης» για την 9η αγωνιστική και έβαλε τέλος στο κακό σερί που μετρούσε τρεις ισοπαλίες. Οι γαλάζιοι μετά από αυτό το αποτέλεσμα έχουν 16 βαθμούς (-4 από την κορυφή), ενώ οι πράσινοι έμειναν στους 11. Το παιχνίδι εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την παφιακή ομάδα καθώς έβαλε τις βάσεις για το τρίποντο από το πρώτο ημίχρονο και δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στην αντίστοιχη της πρωτεύουσας για... κέρδος.

Οι Νόρο, Λελέ και Άντερσον σημείωσαν τα πρώτα τρία γκολ στο ημίχρονο και με την έναρξη του δευτέρου, ο Ντράγκομιρ σημείωσε το τέταρτο. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 4-1 και 4-2, χωρίς να βάλουν ιδιαίτερη πίεση στους γηπεδούχους.

Όσον αφορά στη συνέχεια (10η αγωνιστική), η Πάφος θα αναμετρηθεί με την Ομόνοια Αρ. (21/11) και η Ομόνοια 29Μ θα φιλοξενηθεί από τον Απόλλωνα (22/11).

Το live του αγώνα...

90'+3 Τέλος του αγώνα.

87' ΓΚΟΛ για την Ομόνοια 29Μ! Ο Άμπρι μετά από αντεπίθεση ευστόχησε για το 4-2.

71' Σουτ-βολίδα από τον Μαμάντοφ, στην εξωτερική των διχτών η μπάλα.

54' ΓΚΟΛ για την Ομόνοια 29Μ! Ο Τσίρνγκοϊ με εκπληκτικό μακρινό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και μείωσε.

47' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Ντράγκομιρ με πλασέ έπειτα από αμυντική αδράνεια, διαμορφώνει το 4-0.

46' Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45'+2 Τέλος πρώτου μέρους.

45' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Άντερσον με το πλασέ νίκησε τον Ουζόχο και σκόραρε το τρίτο γκολ.

34' Τεράστια απόκρουση του Ουζόχο σε μακρινό σουτ του Λελέ.

27' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Λελέ μετά από αντεπίθεση και λάθος συνδυασμό των φιλοξενουμένων διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του.

24' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Νόρο με κεφαλιά από κοντινή απόταση μετά από εκτέλεση κόρνερ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

20' Χωρίς φάσεις στα πρώτα λεπτά, καλός ο ρυθμός ωστόσο παρατηρούνται αρκετές διακοπές λόγω φάουλ.

1' Σέντρα στο Παφιακό!

ΠΑΦΟΣ: Μαγιέσκι, Ζαγκέ, Μαέ (59′ Μπρίτο), Νόρο, Ιωάννου Ν., Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Σέμα (59′ Μαμάντοφ), Κορέια (72′ Μπρούνο), Άντερσον (66′ Γκούγκα), Λελέ (59′ Πατράο).

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ: Ουζόχο, Παντελή, Χάντακιας, Σένιτς, Καϊάφας, Παττίχης (80′ Τσουκαλάς), Τσίρνγκοϊ (70′ Μοράις), Αντωνίου (63΄Φερνάντες), Νγακάλι (63′ Σωτηρίου), Ντος Σάντος (70′ Αριστοτέλους), Άμπρι.

ΣΚΟΡΕΡ: 24' Νόρο, 27' Λελέ, 45' Άντερσον, 47' Ντράγκομιρ / 54' Τσίρνγκοϊ, 87' Αμπρί

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 33' Μαέ / 32' Αμπρί

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος