Τζιάνι Ινφαντίνο: Ποιοι θέλουν την αποχώρησή του και ποιοι εξακολουθούν να τον στηρίζουν

Τις τελευταίες εβδομάδες, όλα έδειχναν ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα βρισκόταν αντιμέτωπος με μια από τις σοβαρότερες κρίσεις της προεδρίας του στη FIFA.

Οι πιέσεις για την αποχώρησή του αυξάνονταν, ενώ η αποτυχημένη προσπάθεια να προωθήσει το αμφιλεγόμενο σχέδιο FIFA Forward Enterprise (FFE) προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συνομοσπονδίες και εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Ωστόσο, παρά τις εκκλήσεις για παραίτησή του, ο Ινφαντίνο παραμένει στη θέση του, ενώ οι προεδρικές εκλογές της FIFA τον Μάρτιο του επόμενου έτους πλησιάζουν.

Ο Σαμουέλ Ετό στο πλευρό του Ινφαντίνο

Και μπορεί ορισμένοι να θέλουν να περιμένουν μέχρι τότε για να επιχειρήσουν να τον απομακρύνουν, όμως ο πρόεδρος της FIFA εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική υποστήριξη. Ένας από τους πλέον προβεβλημένους υποστηρικτές του είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καμερούν (FECAFOOT), Σαμουέλ Ετό.

Ο άλλοτε κορυφαίος επιθετικός του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο CNN Sports ότι ο Ινφαντίνο «δεν έχει κάνει τίποτα κακό» και τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης του σχεδίου που προκάλεσε την τελευταία μεγάλη αναταραχή στη FIFA.

Ο Ετό υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, κατακτώντας σημαντικούς τίτλους και πετυχαίνοντας εκατοντάδες γκολ με ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Ίντερ, η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Το 2021 εξελέγη πρόεδρος της FECAFOOT και έκτοτε έχει επιχειρήσει να ενισχύσει το προφίλ του καμερουνέζικου, αλλά και γενικότερα του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

«Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο έχει κάνει κάτι κακό», δήλωσε στο CNN Sports, όταν ρωτήθηκε για τους χειρισμούς του προέδρου της FIFA σχετικά με το FFE.

«Νομίζω ότι η χρονική στιγμή όλων αυτών έχει να κάνει με τις εκλογές, καθώς ο Τζιάνι Ινφαντίνο είναι υποψήφιος. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή πρόκειται για εκλογές. Αυτό είναι όλο», πρόσθεσε.

Η δημόσια στήριξη του Ετό αποτελεί σημαντική ανάσα για τον Ινφαντίνο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες αντιδράσεις από αρκετές συνομοσπονδίες.

Η UEFA έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ μελλοντικών διοργανώσεων, ενώ η CONCACAF και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) έχουν ζητήσει αλλαγές στην ηγεσία της FIFA.

Το επόμενο μέτωπο μπορεί να είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο U20 γυναικών

Η κρίση ενδέχεται να μεταφερθεί σύντομα και σε αγωνιστικό επίπεδο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U20, που είναι προγραμματισμένο για τον Σεπτέμβριο, θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο σημείο σύγκρουσης, καθώς οι ευρωπαϊκές ομάδες ενδέχεται να μην συμμετάσχουν.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ότι έξι από τις ομάδες που έχουν προκριθεί στη διοργάνωση δεν θα αγωνιστούν, μεταξύ αυτών και η οικοδέσποινα Πολωνία.

Το «απίστευτο» σχέδιο FIFA Forward Enterprise

Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) έχει αποτελέσει έναν από τους ελάχιστους ισχυρούς υποστηρικτές του Ινφαντίνο. Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα κατά πόσο όλες οι εθνικές ομοσπονδίες που ανήκουν στην CAF συμμερίζονται τη θέση της συνομοσπονδίας.

Το Καμερούν, πάντως, φαίνεται να βρίσκεται ξεκάθαρα στο πλευρό του Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος της FIFA είχε μάλιστα αναφερθεί ονομαστικά στον Ετό σε ευχαριστήρια ανάρτησή του στο Instagram την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ετό υποστήριξε ότι ο Ινφαντίνο έχει αλλάξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και κάλεσε τις υπόλοιπες αφρικανικές ομοσπονδίες να τον στηρίξουν. «Ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο», ανέφερε.

Όπως είπε, επί της προεδρίας του δόθηκαν περισσότερες ευκαιρίες σε χώρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις κορυφαίες διοργανώσεις. «Έδωσε ευκαιρίες σε έθνη που δεν είχαν αυτές τις ευκαιρίες να συμμετάσχουν στο πιο όμορφο τουρνουά, το Παγκόσμιο Κύπελλο. Επέτρεψε σε μικρότερα έθνη να εξασφαλίσουν θέσεις σε αυτές τις διοργανώσεις», ανέφερε.

«Έχει βοηθήσει την ήπειρό μας. Έχει βοηθήσει τις ομοσπονδίες μας να αναπτυχθούν πολύ πιο γρήγορα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πρέπει να αποδεχτούμε και να αναγνωρίσουμε τι έχει κάνει και να τον στηρίξουμε για όλα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα», πρόσθεσε.

Ο Ετό θέλει ξανά στο τραπέζι το σχέδιο

Ο πρόεδρος της FECAFOOT υποστήριξε ότι το FFE θα μπορούσε να συμβάλει σε δικαιότερη κατανομή των οικονομικών πόρων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δίνοντας στις μικρότερες ομοσπονδίες τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις και τους πόρους τους και να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις.

Κατά τον ίδιο, ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να βοηθήσει χώρες όπως το Καμερούν να προσελκύσουν κορυφαίους ποδοσφαιριστές με αφρικανικές ρίζες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει καμερουνέζικη καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του.

«Υπάρχουν ομοσπονδίες σε άλλες ηπείρους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εμάς, λίγο-πολύ στο ίδιο οικονομικό επίπεδο, και προσπαθούν να αναπτύξουν το ποδόσφαιρο που αγαπάμε τόσο πολύ», είπε.

«Θέλουμε να βλέπουμε τον Μέσι, θέλουμε να βλέπουμε τον Εμπαπέ, αλλά εγώ θα ήθελα να δω τον Εμπαπέ να παίζει για το Καμερούν», πρόσθεσε. Η FIFA έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για ορισμένους από τους χειρισμούς της και έχει αποσύρει την πρόταση για το FFE.

Παράλληλα, μετά τη συνάντηση κρίσης που πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο τον περασμένο μήνα, η παγκόσμια ομοσπονδία εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στον Ινφαντίνο.

Η θέση που προβάλλεται πλέον από τη FIFA είναι ότι δημοσιεύματα και αναφορές στα μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν το σχέδιο εκτός του πραγματικού του πλαισίου.

Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο Ετό, ο οποίος εξακολουθεί να θεωρεί ότι το FFE ήταν μια καλή ιδέα και ελπίζει ότι θα μπορούσε να επανέλθει προς συζήτηση εφόσον ο Ινφαντίνο επανεκλεγεί.

«Τα μεγαλύτερα έθνη κυριάρχησαν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Παρουσίασαν τη δική τους άποψη και ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο θέλησε να κρατήσει ενωμένη την οικογένεια του ποδοσφαίρου και αποφάσισε να αποσύρει το σχέδιο», ανέφερε.

«Παραμένω πεπεισμένος ότι, για εμάς τους Αφρικανούς, αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να ήταν κάτι απίστευτο. Θα είχε επαναφέρει την ισορροπία δυνάμεων στο ποδόσφαιρο, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ταλέντο μας δεν θα χαθεί και δεν θα καταλήξει να αγωνίζεται για άλλες χώρες», είπε.

Ο Ετό υποστήριξε ακόμη ότι αρκετοί από όσους επέκριναν το σχέδιο δεν είχαν κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενό του. «Στο τέλος της ημέρας, όσοι μίλησαν για το σχέδιο και εξέφρασαν την άποψή τους δεν διάβασαν σωστά περί τίνος πρόκειται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το εξέτασαν από τη δική τους κυρίαρχη θέση», ανέφερε.

Κάλεσε, μάλιστα, τους προέδρους των εθνικών ομοσπονδιών να μελετήσουν εκ νέου την πρόταση. «Θέλω να δω όλους τους συναδέλφους μου, όλους τους προέδρους, να ξαναδιαβάζουν το σχέδιο. Μετά την επανεκλογή του προέδρου Ινφαντίνο, θα έχουμε τη δύναμη να ζητήσουμε να επανέλθει το σχέδιο στο τραπέζι για συζήτηση», δήλωσε. «Παραμένω πεπεισμένος ότι, εάν υπάρξει δημοκρατική ψηφοφορία, αυτό το σχέδιο θα υιοθετηθεί, επειδή είναι καλό για την πλειοψηφία», πρόσθεσε.

Ποιοι στηρίζουν τον Ινφαντίνο

Ο Ετό δεν είναι ο μόνος που εξακολουθεί να στηρίζει τον Ινφαντίνο σε ένα ολοένα πιο κατακερματισμένο ποδοσφαιρικό τοπίο. Η στήριξη της CAF μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη, ενώ ο πρόεδρος της FIFA εξακολουθεί να διαθέτει συμμάχους και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Η CONMEBOL, η συνομοσπονδία της Νότιας Αμερικής, επαίνεσε τη FIFA για την απόσυρση του αμφιλεγόμενου σχεδίου, χωρίς ωστόσο να ζητήσει την παραίτηση του Ινφαντίνο. Την ίδια ώρα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής έχει εκφράσει πλήρη στήριξη στον πρόεδρο της FIFA.

Στο πλευρό του βρίσκονται επίσης το Μεξικό, μέλος της CONCACAF, καθώς και εθνικές ομοσπονδίες που ανήκουν στην AFC, όπως του Κατάρ, της Ινδονησίας και των Φιλιππίνων.

Οι διαφορετικές αυτές τοποθετήσεις αποτυπώνουν και μια σημαντική παράμετρο της μάχης που βρίσκεται σε εξέλιξη: ορισμένες εθνικές ομοσπονδίες φαίνεται να απομακρύνονται από τη θέση που υιοθετούν οι ίδιες οι συνομοσπονδίες τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παιχνίδι αριθμών, με δεδομένο ότι η FIFA αριθμεί 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσες από αυτές θα στηρίξουν τον Ινφαντίνο και πόσες θα επιδιώξουν την αποχώρησή του.

Η εκλογική μάχη και το ενδεχόμενο έκτακτου συνεδρίου

Οι προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους δεν μπορούν να έρθουν αρκετά γρήγορα για ορισμένους από τους επικριτές του Ινφαντίνο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα μπορούσε να είναι ο βασικός αντίπαλός του.

Οι υποψήφιοι για την προεδρία της FIFA θα πρέπει να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους έως τις 18 Νοεμβρίου. Υπάρχει, πάντως, και ένα ενδεχόμενο να κινηθούν οι διαδικασίες νωρίτερα.

Σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA, εάν το 20% των 211 κρατών-μελών υποβάλει επίσημο γραπτό αίτημα, μπορεί να συγκληθεί έκτακτο συνέδριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε να τεθεί προς συζήτηση ακόμη και πρόταση δυσπιστίας κατά του Ινφαντίνο, δίνοντας στα μέλη της FIFA τη δυνατότητα να αποφασίσουν για το μέλλον του.

Το CNN Sports, πάντως, σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει επίσημες οδηγίες που να περιγράφουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια τέτοια διαδικασία.

Ο Ινφαντίνο παραμένει στη θέση του

Προς το παρόν, πάντως, ο Τζιάνι Ινφαντίνο εξακολουθεί να βρίσκεται στο τιμόνι της FIFA. Οι επικρίσεις εναντίον του συνεχίζονται και το αμφιλεγόμενο σχέδιο FFE έχει προκαλέσει βαθιές διαφωνίες στο εσωτερικό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Την ίδια στιγμή, όμως, η στήριξη που εξακολουθεί να απολαμβάνει από σημαντικές εθνικές ομοσπονδίες, αλλά και η θέση ανθρώπων όπως ο Σαμουέλ Ετό, δείχνουν ότι η μάχη για την προεδρία της FIFA κάθε άλλο παρά έχει κριθεί. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσοι θέλουν να φύγει ο Ινφαντίνο, αλλά και πόσοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να τον κρατήσουν στη θέση του.