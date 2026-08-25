ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουρίνιο: «Το ρόστερ έχει κλείσει – Είμαι πολύ χαρούμενος με τους παίκτες που διαθέτουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μουρίνιο: «Το ρόστερ έχει κλείσει – Είμαι πολύ χαρούμενος με τους παίκτες που διαθέτουμε»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβαλε τέλος στα σενάρια για περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, ξεκαθαρίζοντας πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος με το υπάρχον ρόστερ.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοσέ Μουρίνιο, εμφανίστηκε ξεκάθαρος όσον αφορά τον σχεδιασμό της ομάδας, τονίζοντας ότι για τον ίδιο το ρόστερ έχει κλείσει.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτει αυτή τη στιγμή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί την αποχώρηση κάποιου ποδοσφαιριστή:

«Η ομάδα έχει κλείσει για μένα, αλλά η μεταγραφική περίοδος είναι ακόμα ανοιχτή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο, συμπληρώνοντας ότι: «Αν υπάρξει κάποιος παίκτης που ζητήσει να φύγει… δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενος με τους παίκτες που έχω. Δεν θέλω να φύγουν παίκτες».

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για μία θέση στα αστέρια η ΑΕΚ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (26/8)

TV

|

Category image

«Μπάσιμο» της Νότιγχαμ Φόρεστ για δεύτερο συμπαίκτη των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη!

Premier League

|

Category image

Στα σκαριά η μεγάλη αλλαγή της Euroleague

EUROLEAGUE

|

Category image

Στα αστέρια του Champions League η Σαμπάχ με... καπετάνιο τον Νταμπράουσκας!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Στρακόσα: «Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν»

Super League

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Θα σου τις… κόψω τις επαφές»

La Liga

|

Category image

Για να τριτώσει το καλό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εξέλιξη με Φαρίντ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Το θέμα είναι να παίξουμε ως ομάδα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Τρία μετάλλια για την Ελλάδα στην πάλη - «Χρυσοί» Κουγιουμτσίδης και Κουρουγκλίεφ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η στιγμή που ο Βινίσιους κράζει τον Γκιουλέρ: «Μία πάσα, όλο στον Εμπαπέ δίνεις»

La Liga

|

Category image

«Φουλάρει» για τον Κενάν Κόντρο ο ΟΦΗ!

Super League

|

Category image

Ανόρθωση: Τα εισιτήρια του ντέρμπι με την ΑΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξεκίνησε την προσπάθεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα o Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη