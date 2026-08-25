Μουρίνιο: «Το ρόστερ έχει κλείσει – Είμαι πολύ χαρούμενος με τους παίκτες που διαθέτουμε»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοσέ Μουρίνιο, εμφανίστηκε ξεκάθαρος όσον αφορά τον σχεδιασμό της ομάδας, τονίζοντας ότι για τον ίδιο το ρόστερ έχει κλείσει.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτει αυτή τη στιγμή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί την αποχώρηση κάποιου ποδοσφαιριστή:

«Η ομάδα έχει κλείσει για μένα, αλλά η μεταγραφική περίοδος είναι ακόμα ανοιχτή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο, συμπληρώνοντας ότι: «Αν υπάρξει κάποιος παίκτης που ζητήσει να φύγει… δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενος με τους παίκτες που έχω. Δεν θέλω να φύγουν παίκτες».