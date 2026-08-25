Αγγλικός αέρας στον πάγκο της ΑΕΚ

Η πρόσληψη του Ρούμπεν Σεγιές για τον πάγκο της ΑΕΚ αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη τόσο για την ομάδα της Λάρνακας όσο και για το κυπριακό πρωτάθλημα.

Ο 43χρονος Ισπανός τεχνικός διαθέτει ένα αξιοσημείωτο βιογραφικό, με κυριότερο σταθμό την παρουσία του στην αγγλική Πρέμιερ Λιγκ ως προπονητής της Σαουθάμπτον. Το πέρασμά του από ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον τού έχει προσφέρει σημαντικές παραστάσεις, οι οποίες αναμένεται να τον βοηθήσουν στο έργο του.

Οι κιτρινοπράσινοι ποντάρουν στην εμπειρία του Σεγιές από τα αγγλικά γήπεδα, και όχι μόνο, προσδοκώντας ότι με τον Ισπανό κόουτς στον πάγκο η ομάδα θα πετύχει τους υψηλούς της στόχους.