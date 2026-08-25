Το είπε και το έκανε ο Κούτσακος...

Ο Νικόλας Κούτσακος ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του καθώς θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Σταρτ Νορβηγίας. Ο 22χρονος άσος από μικρό παιδί ήθελε να μπει στο αεροπλάνο για… άλλες πολιτείες!

Ο Κούτσακος σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα μας, που δημοσιεύτηκε στις 23/03/2025, όταν αγωνιζόταν δανεικός στην Ομόνοια Αραδίππου από τον ΑΠΟΕΛ, ρωτήθηκε και απάντησε σχετικά με το ποιο είναι το όνειρό του.

Στη συνέντευξή του είχε αναφέρει ότι όνειρο του από μικρό παιδί ήταν να αγωνιστεί στον ΑΠΟΕΛ, κάτι που πέτυχε, αλλά και να παίξει στο εξωτερικό. Πλέον ο συμπατριώτης μας άσος, ευελπιστεί η Σταρτ να αποτελέσει τη γέφυρα για πιο… ψηλές πτήσεις. Ακολουθεί το απόσπασμα από τη συνέντευξή του:

Ποιο είναι το όνειρο του Νικόλα Κούτσακου στην ποδοσφαιρική του καριέρα;

«Σίγουρα να προσπαθήσω να παίξω στο εξωτερικό, σε ένα υψηλό επίπεδο, όπως νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως να κάνω περήφανη την οικογένειά μου».

Το καλοκαίρι ολοκληρώνεται ο δανεισμός σου και επιστρέφεις στον ΑΠΟΕΛ. Φαντάζομαι είναι ένας από τους στόχους σου να καθιερωθείς στον ΑΠΟΕΛ…

«Αυτό ήταν το όνειρο μου από μικρός! Το να είμαι στον ΑΠΟΕΛ είναι όνειρο, αλλά πάντα πρέπει να είμαι επαγγελματίας. Αν δω ότι δεν μπορώ να παίξω στον ΑΠΟΕΛ, σίγουρα θα δω το μέλλον μου κάπου αλλού. Αλλά ο πρώτος μου στόχος είναι το προσεχές καλοκαίρι να ανταγωνιστώ και να πάρω θέση στον ΑΠΟΕΛ».