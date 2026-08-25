Επεισόδια «Αμμόχωστος»: Πάρτε μέτρα τώρα πριν είναι αργά...

Η άνανδρη επίθεση τριάντα περίπου ατόμων με ρόπαλα στα βοηθητικά γήπεδα του «Αμμόχωστος», η οποία κατέληξε στον τραυματισμό τριών εθελοντών της Νέας Σαλαμίνας, προβληματίζει έντονα τον κόσμο του ποδόσφαιρου.

Το γεγονός ότι τρεις συνάνθρωποί μας τραυματίστηκαν, με έναν 21χρονο να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με τραύματα στο πρόσωπο και τους άλλους δύο να λαμβάνουν εξιτήριο, καταδεικνύει το μέγεθος και την επικινδυνότητα της επίθεσης.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, η οπαδική βία χτυπά ξανά και οι αρχές πρέπει να αναλάβουν δράση.

Η Αστυνομία οφείλει να δράσει αμέσως και να λάβει δρακόντεια μέτρα προστασίας πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές στα γήπεδα.

Ταυτόχρονα, οι αρχές επιβάλλεται να εξαντλήσουν κάθε μέσο για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη ώστε να στείλουν τα κατάλληλα μηνύματα τώρα, πριν είναι αργά.

Δεν πρέπει να επιδειχθεί καμιά ολιγωρία σε αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Το φίλαθλο κοινό και η κοινωνία γενικότερα απαιτούν πράξεις.

Η πολιτεία και οι διωκτικές αρχές έχουν υποχρέωση να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών, αποβάλλοντας τους ταραχοποιούς από τα κυπριακά γήπεδα.