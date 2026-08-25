Mεσογειακοί Αγώνες: Πάει γι' άλλο ένα μετάλλιο η Κάλια Αντωνίου!
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Κύπρια κολυμβήτρια μετά το χρυσό στα 100μ. ελεύθερο, προκρίθηκε και στον τελικό των 50μ. ελεύθερο με τον καλύτερο χρόνο των προκριματικών
Το δεύτερο μετάλλιο της, μετά το χρυσό στα 100μ. ελεύθερο, θα διεκδικήσει η Κάλια Αντωνίου στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026».
Η Κύπρια κολυμβήτρια προκρίθηκε στον τελικό των 50μ. ελεύθερο, με τον καλύτερο χρόνο των προκριματικών, κάνοντας 25.12, όσο και η Ιταλίδα Έλενα Καρπέττα. Στον αποψινό (25/08, 19:10) τελικό θα λάβει μέρος και η Ελληνίδα Άννα Ντουντουάνακη που είχε χρόνο 25.88 και ήταν 7η στα προκριματικά.
Στα 50μ. ελεύθερο αντρών ο Άντριου Λαγούτης κατετάγη 12ος και έμεινε εκτός τελικού, ενώ δεν αγωνίστηκε τελικά ο Νικόλας Αντωνίου.