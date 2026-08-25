Mεσογειακοί Αγώνες: Πάει γι' άλλο ένα μετάλλιο η Κάλια Αντωνίου!

Το δεύτερο μετάλλιο της, μετά το χρυσό στα 100μ. ελεύθερο, θα διεκδικήσει η Κάλια Αντωνίου στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026».

Η Κύπρια κολυμβήτρια προκρίθηκε στον τελικό των 50μ. ελεύθερο, με τον καλύτερο χρόνο των προκριματικών, κάνοντας 25.12, όσο και η Ιταλίδα Έλενα Καρπέττα. Στον αποψινό (25/08, 19:10) τελικό θα λάβει μέρος και η Ελληνίδα Άννα Ντουντουάνακη που είχε χρόνο 25.88 και ήταν 7η στα προκριματικά.

Στα 50μ. ελεύθερο αντρών ο Άντριου Λαγούτης κατετάγη 12ος και έμεινε εκτός τελικού, ενώ δεν αγωνίστηκε τελικά ο Νικόλας Αντωνίου.