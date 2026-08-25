Με τον εμβληματικό Νίκο Παντζιαρά η παρουσίαση της νέας φανέλας του ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ παρουσίασε μέσω των social media την εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για την επόμενη χρονιά! Για τον σκοπό αυτό επιστράτευσε τον μεγάλο Νίκο Παντζιαρά!

Αναλυτικά:

Μια φανέλα που ανήκει στη χρυσή ιστορία του ΑΠΟΕΛ επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο 53 χρόνια αργότερα. Δημιουργημένη μέσα από τον σχεδιασμό και την τεχνολογική έρευνα της Macron. Ο κυπριακός σύλλογος και η ιταλική εταιρεία παρουσιάζουν τη νέα Εντός Έδρας εμφάνιση 2026/27, εμπνευσμένη από τη φανέλα που φορούσε η ομάδα κατά τη σεζόν 1973/74, όταν ο ΑΠΟΕΛ αγωνιζόταν στην Α' Εθνική Ελλάδας.

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου αναβιώνει με μια νέα μορφή, διατηρώντας τα χρώματα και τα στοιχεία που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητά του.

* Η εντός έδρας αγωνιστική εμφάνιση της ομάδας μας είναι άμεσα διαθέσιμη στο Orange Shop και στο www.orangeshop.com.cy.

Η νέα Εντός Έδρας εμφάνιση 2026/27 αντλεί έμπνευση από τα βασικά χαρακτηριστικά της φανέλας της περιόδου 1973/74, επαναπροσδιορίζοντάς τα μέσα από μια σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση. Το παραδοσιακό κίτρινο και μπλε του ΑΠΟΕΛ αναδεικνύονται μέσα από sublimated ρίγες και την ιδιαίτερη κατασκευή του νέου υφάσματος Eco 3D Knit – Weave, ενός jacquard υλικού που ανέπτυξε η Macron για τη σεζόν 2026/27. Η τρισδιάστατη δομή του υφάσματος δημιουργεί ένα γραφιστικό αποτέλεσμα με έντονο βάθος, συνδυάζοντας τον σχεδιασμό της ιστορικής φανέλας με την έρευνα πάνω στα υλικά και την τεχνική καινοτομία.

Ο πλεκτός γιακάς διαθέτει τον ίδιο συνδυασμό κίτρινου και μπλε. Το Macron Hero και το έμβλημα του ΑΠΟΕΛ FC τοποθετούνται στο στήθος, ολοκληρώνοντας μια κατασκευή που διατηρεί ισχυρή σύνδεση με την αυθεντική φανέλα, ενώ παράλληλα κοιτάζει ξεκάθαρα προς το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και στην μέση των δύο σταθερών λογοτύπων, τοποθετείται το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων.

Οι εσωτερικές λεπτομέρειες συμβάλλουν επίσης στην ανάδειξη της ιστορίας της σχέσης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Το πίσω μέρος του γιακά (backneck) είναι διαμορφωμένο με τα χρώματα του συλλόγου, ένα στοιχείο από το έμβλημα του ΑΠΟΕΛ, την επιγραφή Α.Π.Ο.Ε.Λ., το λογότυπο της Macron και την ένδειξη Designed in Bologna, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ένδυμα σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και εξελίσσεται στο Macron Campus. Στο πίσω εσωτερικό μέρος της φανέλας έχει επίσης τοποθετηθεί εσωτερική τρέσα, προσθέτοντας ακόμη μία ξεχωριστή λεπτομέρεια στο ένδυμα.

Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με μπλε σορτς με κίτρινο κορδόνι, καθώς και μπλε και κίτρινες κάλτσες, οι οποίες επαναλαμβάνουν το γραφιστικό μοτίβο της φανέλας.

Η φανέλα και το σορτς κατασκευάζονται από υφάσματα της σειράς Eco Fabric, τα οποία αναπτύχθηκαν από τη Macron και αποτελούνται από 100% πολυεστέρα που προέρχεται από ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση. Το βασικό ύφασμα της φανέλας είναι το νέο Eco 3D Knit – Weave, το οποίο συνδυάζει τρισδιάστατη δομή με αντοχή, σταθερότητα και άνεση, ενώ το πίσω τμήμα από Eco James συμβάλλει στη διαχείριση της διαπνοής. Οι τελικές λεπτομέρειες κατασκευάζονται από Eco Softlock.

Η νέα Εντός Έδρας εμφάνιση 2026/27, μαζί με τη συλλογή ένδυσης και προϊόντων που δημιούργησε η Macron για τον ΑΠΟΕΛ, είναι διαθέσιμη στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας macron.com.

Η Macron είναι μια εμβληματική ιταλική εταιρεία αθλητικής ένδυσης υψηλών επιδόσεων και πρωταγωνιστεί σε μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης τα τελευταία 20 χρόνια. Η επιτυχία της βασίζεται στο αδιάκοπο πάθος για καινοτόμο σχεδιασμό, κορυφαία ποιότητα και τεχνολογία αιχμής. Με βαθιά κατανόηση των αναγκών των ομάδων, των αθλητών και των ανθρώπων που αγαπούν τον αθλητισμό, η Macron δημιουργεί προϊόντα που εμπνέουν τους ανθρώπους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ενισχύουν το ομαδικό πνεύμα και βοηθούν τον καθένα να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του».