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Σημαντικός, όμως, κανένα ρίσκο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Σημαντικός, όμως, κανένα ρίσκο

Ο Νταβίντ Λουίζ και οι εναλλαχτικές σε περίπτωση απουσίας.

Στον Νταβίντ Λουίζ είναι όλα τα βλέμματα στην Πάφο, καθώς από την ετοιμότητα του Βραζιλιάνου σταρ θα εξαρτηθούν πολλά όσον αφορά την ενδεκάδα της ρεβάνς με την Ντίναμο Σίτι (27/08, 20:00). Αν και εφόσον μείνει στα πιτς, από τον τραυματισμό που αποκόμισε στο πρώτο ματς και έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, τότε θα μεταφερθεί στο κέντρο της άμυνας ο Νικόλας Ιωάννου, με τον Σέμα να παίρνει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι φυσικά και η επιλογή του Σάμι Μαέ.

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο δεν θέλησε να ρισκάρει στην Αλβανία και ίσως να μην το πράξει και τώρα καθώς ας μην ξεχνάμε πως, πέραν του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, πλέον μπαίνει στην εξίσωση και το πρωτάθλημα. Kαι μία πιθανή υποτροπή, ίσως κοστίσει περισσότερο. Αναμφίβολα κρίνεται μία πρόκριση σε ευρωπαϊκό όμιλο, όμως υπάρχουν ποιοτικές επιλογές να τον «καλύψουν».

Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως να έχουμε και διαφοροποιήσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή, με τους Κορέια και Άντερσον να παίρνουν θέση στο αρχικό σχήμα.

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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