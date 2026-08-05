ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Χαμός στην Τουρκία κατά την άφιξη του Σαλάχ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Χαμός στην Τουρκία κατά την άφιξη του Σαλάχ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αφίχθη στην Τουρκία για λογαριασμό της Τραμπζονσπόρ και στην υποδοχή του επικράτησε το... αδιαχώρητο από τους φιλάθλους του συλλόγου της Τραπεζούντας.

Η Τραμπζονσπόρ έκανε το «μπαμ» με τον Σαλάχ και οι οπαδοί της υποδέχθηκαν τον Αιγύπτιο με τεράστιο ενθουσιασμό! Εκατοντάδες φίλοι της ομάδας της Τραπεζούντας πλημμύρισαν το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά την άφιξη του 34χρονου σταρ, χωρίς να υπολογίσουν την απόσταση.

Ο Αιγύπτιος άσος που άφησε τη Λίβερπουλ έπειτα από 9 σερί χρόνια επιτυχιών, τίτλων και ρεκόρ, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον τουρκικό σύλλογο, που τον καλωσόρισε με ένα όμορφο video.

Στα 34 του χρόνια ο «Φαραώ» υπέγραψε συμβόλαιο δυο ετών ως ελεύθερος, ενώ πολλαπλά ρεπορτάζ υποστηρίζουν πως ο ετήσιος μισθός του θα ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του! Όπως φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις της Τραμπζονσπόρ, ο Σαλάχ επέλεξε να φοράει το νούμερο «61».

Οι οπαδοί της νέας του ομάδας δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για τη μεγάλη μεταγραφή και καλωσόρισαν τον Αφρικανό εξτρέμ με ιδιαίτερα ένθερμο τρόπο.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Αλλα ΠρωταθληματαΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποθέωση Ντουράντ σε Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσε να γίνει GOAT αν το ήθελε»

NBA

|

Category image

Προπονητής Άντερλεχτ: «Φαβορί ο ΠΑΟΚ, δεν θα προσέξουμε μόνο τον Κωνσταντέλια»

Super League

|

Category image

Επίσημα νέος προπονητής της Νιούκαστλ ο Γιάισλε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε τα εύκολα... δύσκολα ο Παναθηναϊκός, αποδοκιμασίες στο φινάλε

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Συνεχίζεται το σίριαλ: Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε βελτιωμένη πρόταση στον Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πώς βρήκε η Τραμπζονσπόρ τα εκατομμύρια για τον Σαλάχ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοσάδα: «Ισως να μιλάει η αδρεναλίνη - Είναι προφανές αλλά πρέπει να το πω»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η δεύτερη φορά του Απόλλωνα - Το «ρεκόρ» που ισοφάρισε και πάει να το σπάσει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η «έκρηξη» στο τελευταίο σφύριγμα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βραζιλιάνικο «στοπ» για τον Τσιτσιπά στο Μοντρεάλ

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τη μεγάλη νίκη του Απόλλωνα επί της Μπραν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Θρυλικό» διπλό στη Νορβηγία και φουλ για πλέι οφ ο Απόλλωνας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Ινφαντίνο τάζει τον τελικό του Μουντιάλ στο Μαρόκο με αντάλλαγμα δημόσια στήριξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μεγάλο στοίχημα του Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη