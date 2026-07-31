Αλλαγή στο Πάφος FC – Σάλτσμπουργκ

Η Πάφος συνεχίζει το... βιολί της! Η ευρωπαϊκή της πορεία συνεχίζεται στον 3ο προκριματικό του Europa League, μετά την τεράστια ανατροπή επί της Χάιντουκ Σπλιτ.

Εκεί όπου θα βρει την Σάλτσμπουργκ, ωστόσο προκύπτει αλλαγή λόγω του Super Cup ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άστον Βίλα (12/08). Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στην έδρα των Αυστριακών, γι' αυτό και επηρεάζει το παιχνίδι των γαλάζιων.

Έτσι, το πρώτο ματς θα διεξαχθεί εκτός έδρας και η ρεβάνς στη Λεμεσό στις 6 και 13 Αυγούστου αντίστοιχα.