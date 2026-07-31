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«Έκλεισε» τον Λουσέ από τη Νις ο ΠΑΟΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Έκλεισε» τον Λουσέ από τη Νις ο ΠΑΟΚ!

Προχωρά σε μια πολύ σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής

Ενίσχυση στο κέντρο με... γαλλικό «κλειδί» για τον ΠΑΟΚ! Ο «δικέφαλος» κάνει δικό του τον 23χρονο κεντρικό χαφ, Τομ Λουσέ, απο τη Νις!

Mάλιστα οι «ασπρόμαυροι» όχι μόνο έχουν δώσει τα χέρια με την ομάδα της Νίκαιας, αλλά περιμένουν και τον παίκτη στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Σαββατοκύριακο προκειμένου να ολοκληρωθούν και τα τυπικά της μεταγραφής, ώστε να τον δηλώσουν και στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την Άντερλεχτ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Νις συμφώνησαν αργά το βράδυ της Πέμπτης σε ένα ποσό κοντά στα τρία εκατ. ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει τριετές συμβόλαιο!

Ο Λουσέ είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται κυρίως στη θέση «8», αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει και στα άκρα της επίθεσης, κυρίως αριστερά.

Έχει ήδη τρεις συνεχόμενες γεμάτες σεζόν με τη Νις, έχοντας πέρυσι 42 αγώνες, πρόπερσι 31 συμμετοχές και τη σεζόν 2023 – 24 άλλες 18 συμμετοχές, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

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