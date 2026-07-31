Οι πιθανοί αντίπαλοι Ομόνοιας και Πάφος FC στον... προθάλαμο της League Phase του Europa

Πάφος και Ομόνοια συνεχίζουν το ταξίδι τους στον 3ο προκριματικό του Europa League όπου θα αντιμετωπίσουν Σάλτσμπουργκ και Λίνκολν αντίστοιχα.

Οι κυπριακές ομάδες καλούνται να ξεπεράσουν τα δύο αυτά εμπόδια ώστε να δώσουν αφ' ενός το παρών τους στα play off και αφετέρου να εξασφαλίσουν -έστω- παρουσία στην League Phase του Conference League.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τον προθάλαμο της League Phase της δεύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπου Πάφος και Ομόνοια θα μάθουν τον νέο τους αντίπαλο. Αμφότερες βρίσκονται στους ισχυρούς.

Οι πιθανοί αντιπάλοι των δύο ομάδων:

ΟΦΗ

Ηττημένος ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Μπερ Σεβά

Σεν Τρουίντεν

Νικητής ζευγαριού Βίκινγκουρ – Τουν

Τράμπζονσπορ

Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια

Λίλεστρομ

Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι – Καϊράτ

Ηττημένος ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ/Αρμενίας

Ηττημένος ζευγαριού Σαμπάχ – Άαρχους

Ηττημένος ζευγαριού Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Ηττημένος ζευγαριού Σλόβαν Mπρατισλάβας – Μιάλμπι