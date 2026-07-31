Ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολίας για τον Απόλλωνα αν περάσει από την Μπραν!

Ξεκαθάρισε το σκηνικό και για τον Απόλλωνα όσον αφορά τον επόμενο αντίπαλο των κυανόλευκων στα play off του Conference League.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, η ομάδα της Λεμεσού θα μπει στην κληρωτίδα ώστε να μάθει το επόμενο εμπόδιο που θα ακολουθήσει, αν ξεπεράσει αυτό της Μπραν. Να σημειώσουμε πως θα βρίσκεται στο γκρουπ των ανίσχυρων.

Σαφώς και στόχος του Απόλλωνα είναι η παρουσία στην League Phase της τρίτης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όμως στο Κολόσσι βλέπουν... βήμα βήμα.

Οι πιθανοί αντίπαλοι των κυανόλευκων:

Αταλάντα (Ιταλία)

Μπράγκα (Πορτογαλία) / Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)

Άγιαξ (Ολλανδία) / Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Μονακό (Γαλλία)

Κοπεγχάγη (Δανία) / Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία)

Μίντιλαντ (Δανία) / Μποέμιανς (Ιρλανδία)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) / Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Γάνδη (Βέλγιο) / Γκέτεμποργκ (Σουηδία)

Άντερλεχτ (Βέλγιο) / ΠΑΟΚ (Ελλάδα)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) / Πάιντε (Εσθονία)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) / ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (Βουλγαρία)

Πάφος (Κύπρος) / Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Μπράιτον (Αγγλία)

Ρακόβ (Πολωνία) / Χάμαρμπι (Σουηδία)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) / Ρέιντζερς (Σκωτία)

Παρτιζάν (Σερβία) / Τομπόλ (Καζακστάν)

Λουγκάνο (Ελβετία) / ΝΣΙ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε)

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) / Σεν Γκάλεν (Ελβετία)