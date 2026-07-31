ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολίας για τον Απόλλωνα αν περάσει από την Μπραν!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολίας για τον Απόλλωνα αν περάσει από την Μπραν!

Οι πιθανοί αντίπαλοι των κυανόλευκων

Ξεκαθάρισε το σκηνικό και για τον Απόλλωνα όσον αφορά τον επόμενο αντίπαλο των κυανόλευκων στα play off του Conference League.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, η ομάδα της Λεμεσού θα μπει στην κληρωτίδα ώστε να μάθει το επόμενο εμπόδιο που θα ακολουθήσει, αν ξεπεράσει αυτό της Μπραν. Να σημειώσουμε πως θα βρίσκεται στο γκρουπ των ανίσχυρων. 

Σαφώς και στόχος του Απόλλωνα είναι η παρουσία στην League Phase της τρίτης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όμως στο Κολόσσι βλέπουν... βήμα βήμα. 

Οι πιθανοί αντίπαλοι των κυανόλευκων:

Αταλάντα (Ιταλία) 

Μπράγκα (Πορτογαλία) / Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 

Άγιαξ (Ολλανδία) / Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 

Φράιμπουργκ (Γερμανία) 

Μονακό (Γαλλία) 

Κοπεγχάγη (Δανία) / Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία)

Μίντιλαντ (Δανία) / Μποέμιανς (Ιρλανδία) 

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) / Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Γάνδη (Βέλγιο) / Γκέτεμποργκ (Σουηδία) 

Άντερλεχτ (Βέλγιο) / ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) / Πάιντε (Εσθονία) 

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) / ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (Βουλγαρία) 

Πάφος (Κύπρος) / Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 

Μπράιτον (Αγγλία) 

Ρακόβ (Πολωνία) / Χάμαρμπι (Σουηδία) 

Γιαγκελόνια (Πολωνία) / Ρέιντζερς (Σκωτία) 

Παρτιζάν (Σερβία) / Τομπόλ (Καζακστάν) 

Λουγκάνο (Ελβετία) / ΝΣΙ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) 

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) / Σεν Γκάλεν (Ελβετία) 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν κατεβαίνει ο πήχης

ΑΕΛ

|

Category image

Δικαίωση για Μούντρικ: Το CAS «έσβησε» την ποινή του κι επιστρέφει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Αργυρός ο Μπαλαρτζασβίλι, χάλκινος ο Χριστοδουλίδης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διευκολύνει πολύ το «δέσιμο» της άμυνας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αργυρό μετάλλιο για τη Σοφία Ασβεστά στους Κοινοπολιτειακούς!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολυμπιακός: Γιατί έμειναν εκτός οι Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ και οι επιλογές για την κορυφή

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ερυθρόλευκος ενθουσιασμός στο «Αμμόχωστος»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Οριστική συμφωνία Άρσεναλ με Νιούκαστλ για Γκιμαράες στα 90 εκατ. ευρώ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Ο ιστορικός κυπριακός «εμφύλιος» στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

LIVE Streaming το Φορτούνα - ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Ζάζα στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 ο Κινγκς Κάνγκουα

Ελλάδα

|

Category image

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στη Φορτούνα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ένοχη για παραβάσεις οικονομικών κανόνων της FA η Τσέλσι - Η τιμωρία που της επιβλήθηκε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκόλντσον: «Οι μύες εξαφανίστηκαν... επιτέλους έχω την οικογένειά μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη