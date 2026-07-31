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Ομόνοια: Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων με Λίνκολν

ΓΗΠΕΔΟ

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Ομόνοια: Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων με Λίνκολν

Επόμενο εμπόδιο για τους πράσινους η ομάδα του Γιβραλτάρ στο Europa League

Η Ομόνοια, μετά τον αποκλεισμό από την Καϊράτ θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο Europa League όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Λίνκολν στον τρίτο προκριματικό. 

Το πρώτο παιχνίδι είναι ορισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη 6/8 και θα ξεκινήσει στις 20:00. Ίδια ώρα και στον επαναληπτικό του ΓΣΠ στις 13/8. 

Το προφίλ της Λίνκολν: 

Λίνκολν Αντίπαλος της ομάδας μας στον 3ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ θα είναι η Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο όνομα του ποδοσφαίρου του Γιβραλτάρ, με πάνω από 60 τίτλους και σημαντικές ευρωπαϊκές παρουσίες.

Τίτλοι

30 πρωταθλήματα Γιβραλτάρ

20 κύπελλα Γιβραλτάρ

13 Σούπερ Καπ Γιβραλτάρ

To 2021 η Λίνκολν έγινε η πρώτη ομάδα από το Γιβραλτάρ που προκρίθηκε στους ομίλους μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όταν αγωνίστηκε στο UEFA Conference League.

Πέρσι επανέλαβε αυτήν την επιτυχία μαζεύοντας επτά βαθμούς στη League Phase, αφού στην έδρα της κέρδισε την πρωταθλήτρια Πολωνίας, Λεχ Πόζναν και την Τσέχικη, Σίγκμα Όλομουτς με 2-1, ενώ έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Ριέκα.

Ως έδρα χρησιμοποιεί τοVictoria Stadium, χωρητικότητας 2300 θεατών.

Έχει για την ώρα στο ρόστερ της 24 ποδοσφαιριστές, με μέσο όρο ηλικίας τα 29,9 έτη. 17 παίκτες είναι ξένοι, ενώ έχει 6 διεθνείς ποδοσφαιριστές. Προπονητής της είναι ο 50χρονος Ισπανός, Χουάνμα Παβόν, που ανέλαβε την ομάδα στις αρχές του μήνα.

 

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