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Πρόλαβε στο... νήμα τη Χαλ και πήρε τον Κάρλος Εσπί η Ρεάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρόλαβε στο... νήμα τη Χαλ και πήρε τον Κάρλος Εσπί η Ρεάλ!

Κινήθηκε κάτω από τα... νήματα

Σούπερ ενίσχυση της Ρεάλ Μαδρίτης με φόντο το μέλλον! Οι «μερένχες» κινήθηκαν με πλήρη μυστικοπάθεια και δίχως κανείς να... υπολογίζει ουσιαστικά σε αυτούς, προχώρησαν στη μεταγραφή του Κάρλος Εσπί από τη Λεβάντε!

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, έδειχνε να βρίσκεται μια ανάσα από τη Χαλ, η οποία είχε καταθέσει επίσημη πρόταση στα «βατράχια», ωστόσο η Βασίλισσα ανέτρεψε τα δεδομένα, αφού «έσκασε» 25 εκατ. ευρώ και τον έκανε δικό της!

Ο νεαρός φορ δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 με τη Ρεάλ εν τέλει να τον προσθέτει στο ρόστερ της, ανακοινώνοντας την απόκτησή του με συμβόλαιο ως το 2031.

Ο Εσπί αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Λεβάντε με την οποία έχει καταγράψει συνολικά 66 συμμετοχές, σκοράροντας 20 τέρματα.

 

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