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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στην πρεμιέρα του σκωτσέζικου πρωταθλήματος

ΓΗΠΕΔΟ

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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στην πρεμιέρα του σκωτσέζικου πρωταθλήματος

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η νέα σεζόν της Scottish Premiership κάνει απόψε σέντρα, με τη Νταντί Γιουνάιτεντ να υποδέχεται στις 22:00 τη Ρέιντζερς. Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα αγορών και ανταγωνιστικές αποδόσεις για την πρεμιέρα του σκωτσέζικου πρωταθλήματος.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Νταντί Γιουνάιτεντ προσφέρεται από τη Stoiximan στα 5.50, η ισοπαλία στα 4.50, ενώ η επικράτηση της Ρέιντζερς βρίσκεται στο 1.55.

Στην αγορά των γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.53, το Under 2.5 στα 2.50, το Over 3.5 στα 2.30, ενώ το Under 3.5 βρίσκεται στο 1.62. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για τον τρόπο με τον οποίο θα σημειωθεί το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Το πρώτο γκολ με σουτ προσφέρεται στο 1.42, με κεφαλιά στα 5.50, με πέναλτι στα 6.70, με απευθείας εκτέλεση φάουλ στα 14.50, ενώ το ενδεχόμενο αυτογκόλ βρίσκεται στα 29.00. Η επιλογή να μην σημειωθεί γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 12.50. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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