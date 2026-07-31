Τα δεδομένα με Άιτινγκ στην Ομόνοια - Εν αναμονή για τους τιμωρημένους

Η Ομόνοια κοιτάζει την επόμενη μέρα.

Σήμερα (31/07) ποδοσφαιρισές και τεχνικό επιτελείο επιστρέφουν στο Γέρι για την έναρξη της προετοιμασίας, ενόψει των δύο αναμετρήσεων με την Λίνκολν, για τον 3ο προκριματικό του Europa League.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά δεδομένα, νεότερο προκύπτει για τον Άιτινγκ ο οποίος δεν αγωνίστηκε στη ρεβάνς με την Καϊράτ, γεγονός που προκάλεσε εντύπωση. Ο Ολλανδός αισθάνθηκε κούραση στην τελευταία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο Καζακστάν και σήμερα θα αξιολογηθεί η κατάσταση του κι αν είναι έτοιμος να προπονηθεί.

Ο Οντουμπάντζο δεν ήταν στο 100% και πλέον θα ανεβάσει στροφές για να φτάσει στο κατάλληλο επιθυμητό επίπεδο. Ο Μοντνόρ ταλαιπωρήθηκε από τροφική δηλητηρίαση.

Απ' εκεί και πέρα δεν έχει προκύψει ακόμη νεότερο από την έκθεση του διαιτητή για τους Κουλιμπαλί και Κακουλλή. Αμφότεροι θα χάσουν το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα του Γιβραλτάρ, ενώ ο δεύτερος και η ρεβάνς (ήταν απευθείας κόκκινη). Ουσιαστικά αναμένεται αν θα προκύψε επιπλέον τιμωρία για κάποιον από τους δύο.

Δεδομένα εκτός ο επίσης τιμωρημένος Νεγκό.