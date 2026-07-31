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Στην Ίντερ ο Τζον Στόουνς μετά από μία δεκαετία στη Μάντσεστερ Σίτι

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην Ίντερ ο Τζον Στόουνς μετά από μία δεκαετία στη Μάντσεστερ Σίτι

Υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028

Ο Τζον Στόουνς αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ίντερ, καθώς ο Άγγλος διεθνής αμυντικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές Ιταλίας, μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της περασμένης σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος.

Ο 32χρονος στόπερ ολοκλήρωσε μία σπουδαία δεκαετία παρουσίας στο «Έτιχαντ», όπου κατέκτησε συνολικά έξι πρωταθλήματα Αγγλίας, τρία Κύπελλα Αγγλίας, τρία League Cup, το Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Η Ίντερ γνωστοποίησε ότι ο Στόουνς υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, χωρίς να ανακοινώσει τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

«Αφού έγραψε ιστορία στο Μάντσεστερ, ο Τζον Στόουνς είναι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο στην Ίντερ», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των «νερατζούρι».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

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