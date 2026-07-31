Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι

Αυτή τη φορά, δυστυχώς δεν είναι ψέμα. Ο σπουδαίος Φράνκο Μπαρέζι, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του επίσημου λογαριασμού της Μίλαν στα social media με τους «ροσονέρι» να αποχαιρετούν τον εμβληματικό τους αρχηγό με μια ανακοίνωση.

Μάλιστα η συγκεκριμένη, τραγική εξέλιξη, έρχεται λίγα 24ωρα μετά τις φήμες που τον ήθελαν να έχει φύγει από τη ζωή την Τετάρτη (29/7), κάτι το οποίο είχε διαψεύσει η Μίλαν.

«Η ιστορία της Μίλαν θρηνεί για τον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμά του και το βάθος του θα αποτελούν για πάντα, όπως και η φανέλα με τον αριθμό 6, αναπόσπαστο και θεμελιώδες κομμάτι του DNA και του ταξιδιού του συλλόγου. Τα συλλυπητήρια της Μίλαν σε ολόκληρη την οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι είναι τα ίδια με αυτά που εκφράζει στον εαυτό του κάθε οπαδός των Ροσονέρι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση του ιταλικού συλλόγου.

Ο Μπαρέζι είχε υποβληθεί τον Ιούνιο του 2025, σε χειρουργική επέμβαση για οζίδιο στον πνεύμονα.

O αιώνιος capitano της Μίλαν, φόρεσε τη φανέλα του ιστορικού συλλόγου για 20 χρόνια, καταγράφοντας 719 συμμετοχές, με 33 τέρματα, ενώ κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, τρία Champions League και τέσσερα Κύπελλα.

Φυσικά ο Μπαρέζι, αποτέλεσε και βασικό στέλεχος της ομάδας της εθνικής Ιταλίας, που κατέκτησε το 1982 το Παγκόσμιο Κύπελλο.